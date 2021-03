Maria Teresa Ruta piange per la madre: “Non sta molto bene”

Intervistata da RTL 102.5 Maria Teresa Ruta ha fatto sapere di essere in pensiero per la madre che ha avuto un acciacco a casa

Ieri la ex gieffina Maria Teresa Ruta ha concesso una breve intervista ai microfoni di RTL 102.5 durante lo spazio i “Protagonisti” condotto da Francesco Fredella e Gianni Simioli. Maria Teresa è stata sicuramente una delle concorrenti più amate in quest’ultima edizione del GF Vip 5, ironica e spesso esilarante nel modo di porsi, ma sicuramente un personaggio che ha tenuto molta allegria sia ai telespettatori che agli altri concorrenti.

Per lei l’avventura nella casa non è stato il solo reality a cui ha preso parte. Nell’annovero troviamo “L’Isola dei Famosi” a cui partecipò nella prima edizione del 2003, “Pechino Express” nel 2018, dove ha vinto in coppia con Patrizia Rossetti.

La diretta interessata ha anche fatto sapere recentemente che sarebbe felice di partecipare a “Temptation Island“: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato“. Nel frattempo però ha altri grattacapi a cui pensare, come rivelato proprio a RTL ieri. Vediamo cosa l’angoscia così tanto.

LEGGI ANCHE -> Ares gate, Alberto Tarallo si scaglia contro Rosalinda Cannavò. Guerra aperta

Maria Teresa parla della madre e della sua vecchia cameretta, “Non si tocca nulla”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

LEGGI ANCHE -> Bianca Guaccero si dichiara innamorata, il pensiero corre all’estate. Fisico mozzafiato – FOTO

Ai microfoni di RTL 102.5, i conduttori Francesco Fredella e Gianni Simioli hanno avuto modo di chiacchierare un po’ con Maria Teresa Ruta che alla domanda “Come stai?” si è mostrata subito allarmata e piena d’angoscia. Ha spiegato che si trovava a casa della madre perché aveva avuto un lieve malessere di recente. “La mia mamma non sta molto bene. Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino”, dice in diretta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Dopo un primo momento in cui lei si mostra ansiosa, riesce però a cambiare umore e raccontare qualche aneddoto della sua adolescenza. Gianni Simioli le chiede quale oggetto porterà con sé quando tornerà a casa dal suo Roberto, ma Maria Teresa ironizza sarcastica: “La mamma dice che la camera non si tocca”.