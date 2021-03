La Lamborghini dona un aria primaverile che lascia senza parole, ha indossato un abito con toni floreali e marini favoloso

Elettra Lamborghini è la musa della primavera, questo è certo. Ha indossato nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi, un abito chemisier di Versace che cade su una vestibilità comoda ma raffinata. I motivi dell’abito sono colorati e ispirati alla natura marina e di terra. I colori sono tanti, fucsia, arancione, giallo, rosa e anche celeste. La maison Versace è famosa per l’utilizzo di una vasta gamma di colori tutti in un capo. Vige la regola dell’esagerare e osare il più possibile.

Elettra Lamborghini è splendida in un abito Versace

Versace da sempre grandi soddisfazioni, i suoi abiti sono senza tempo e si adattano ad ogni occasione. Specialmente quando si tratta di spettacolo. La Lamborghini veste spesso Versace, infatti nella foto condivisa con l’abito floreale ha scritto:”E anche stasera Versace”. Ciò che fa trasparire la bella Lamborghini è che in questa nuova stagione primaverile bisogna osare con i colori senza timore. Questo look di Elettra per l’Isola dei famosi, diventa un must have della stagione primaverile, non c’è dubbio. La bellezza di questo abito chemisier della maison Versace è che può anche essere utilizzato come camicia.

E quindi tirato leggermente su legato anche da una cintura eventualmente e con sotto un pantalone bianco ma anche rosa, giallo o arancione per riprendere i colori del vestito. Può essere poi sdrammatizzato con una sneakers oppure un sandalo. Insomma Elettra Lamborghini non delude mai con i suoi look. Ispira tantissime ragazze che prendono spunto dai suoi outifit da diva. I sandali che lei ha abbinato al vestito però non sono firmati Versace, ma a grande sorpresa si tratta di un brand low cost e famoso è Primadonna. La scarpa indossata è un sandalo arancione con lacci intorno alla caviglia che hanno sopra delle borchie.

Sicuramente una scelta particolare che però si adatta perfettamente al look e da un’aria estiva che mette allegria. Inoltre l’utilizzo di una scarpa low cost fa passare un bel messaggio da parte della Lamborghini, che lei non indossa solamente abiti e accessori firmati e costosi. Quindi promossa a pieni voti Elettra!