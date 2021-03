L’Eredità, il gesto del concorrente: “Cosa stai dicendo?”

Flavio Insinna non riesce a trattenersi dopo la risposta di un concorrente e all’Eredità accade l’impensabile, ecco cosa è successo

Come ogni sera L’Eredità regala sempre grandi emozioni e divertimento al pubblico italiano. Alcuni telespettatori non amano particolarmente il conduttore Flavio Insinna che non si lascia scappare l’occasione di fare battute o scherzi ai concorrenti. Ieri, il 30 marzo, un partecipante però ha spiazzato tutti, perfino il presentatore con una burla. Stiamo parlando di Gabriele, un veterano della trasmissione che ha architettato una scena senza precedenti.

LEGGI ANCHE>>>Alberto Matano, esce un fuori onda inedito: “La parte più interessante”

L’Eredità: cosa è successo al concorrente?

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso e Mara Venier: la “competizione” delle signore della domenica

Gabriele e Fiorella sono in sfida ed uno dei due sarà eliminato. I concorrenti devono indovinare alcune parole, avendo a disposizione un sinonimo e le lettere che compaiono pian piano. E’ il momento di Gabriele. Flavio Insinna gli chiede: “Rigido, per nulla agile. Con la L”. La risposta del partecipante arriva immediatamente ma spiazza tutti con un “Io”. Per la prima volta l’allievo ha superato il maestro e il conduttore non può fare altro che ridere alla battuta del concorrente. Dopo lo scherzo, Gabriele non perde tempo e dà la risposta esatta: “Legnoso”. Alla fine è proprio il ragazzo a vincere la sfida. Dopo una serie di prove, le solite che riguardano L’Eredità, il partecipante ironico non riesce ad arrivare alla ghigliottina ed è costretto ad abbandonare il gioco. Va avanti invece Adenia, con la cifra super di 210mila euro. Le parole del giorno sono “tenere, cassa, conti, caffè, tempo”. La campionessa che arriva a 52.500 euro risponde “fondi”. Risposta sbagliata, la parola corretta era “sospeso”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lereditarai

A L’Eredità è iniziata la settimana della beneficienza e infatti i partecipanti giocano per solidarietà, ogni anno avviene questo evento.