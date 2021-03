Canzone segreta, Serena Rossi un fiume in piena: “Potrei crollare”

Serena Rossi continua a conquistare i telespettatori con il programma “La Canzone Segreta” ma fa sapere che c’è una cosa che la commuove moltissimo. Di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi la mia idola ❤️ (@canz.onesegreta)

È sempre più amata l’attrice e cantante partenopea che ha stregato 6 milioni e mezzo di telespettatori fissi per la sua ultima fiction Rai “Mina Settembre”. Un enorme successo per Serena Rossi e tutto il cast che l’ha seguita in questa splendida avventura, e dove per la seconda volta ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Davide Devenuto, compagno di vita da ormai diverso tempo.

Dal 12 marzo adesso però la vediamo nel suo nuovo progetto marchiato Rai 1, “La Canzone Segreta”, che si appresta ad esordire con la quarta e penultima puntata della prima stagione d’esordio già record di ascolti. Merito della simpatia travolgente di Serena Rossi e delle performance canore che lasciano sempre senza fiato, il programma sta riscuotendo ottime critiche da parte del pubblico a casa.

LEGGI ANCHE -> Maria Teresa Ruta piange per la madre: “Non sta molto bene”

Serena Rossi confessa tutto e spiega cosa la emoziona durante la diretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

LEGGI ANCHE -> Ares gate, Alberto Tarallo si scaglia contro Rosalinda Cannavò. Guerra aperta

Durante “La Canzone Segreta” gli ospiti ricevono in ogni puntata soprese molto toccanti che fanno emozionare inevitabilmente anche i presenti e i telespettatori da casa. Si torna a parlare di Serena Rossi per una dichiarazione rilasciata proprio in merito a questo aspetto delle emozioni che in un’intervista rilasciata al periodico Ora ha rivelato di essere molto sensibile a queste sorprese personali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Serena ha ammesso che ricevere una sorpresa legata alla sua famiglia le farebbe molto piacere, poi però fa emergere il suo lato umano: “Mi farebbe piacere una sorpresa legata alla mia famiglia, ai miei affetti più grandi, sono certa che crollerei per l’emozione”. La commuove molto vedere anche le clip video di familiari e amici di personaggi dello spettacolo che li hanno incoraggiati nella loro crescita personale.