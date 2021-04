Alena Seredova e quel reggiseno in pizzo bianco che ti fa impazzire – FOTO

Alena Seredova bellissima in uno scatto social. Sorriso smagliante e sguardo ammaliante. Date un’occhiata anche voi al post che ha deliziato tutti i suoi follower.

Sorriso smagliante in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Alena Seredova. Sorriso a 32 denti e reggiseno in pizzo di colore bianco, davvero sensuale ed elegante. Chioma raccolta da un lato e sguardo ammaliante, come poche.

Tantissimi i commenti dei follower che non le risparmiano complimenti e lusinghe: “Sei una donna bellissima, elegante, raffinata, educata e con tanta classe… 🌝🔝🔝🌺, Sei bellissima 🙌, Sei una meraviglia ❤️ ❤️ ❤️ ❤️, Mamma mia che schianto di donna, Che bella donna sei 🥰🌹🥰, Bellissima nella tua semplicità. 😊, Sei sempre fantastica 😍😍😍”.

Gli allenamenti di pilates e la storia d’amore con Alessandro Nasi

Una bellezza senza tempo, che la Seredova preserva con allenamenti di pilates frequenti. A confermarlo è stata lei stessa che ha risposto alle domande di alcuni utenti sui social: “Faccio tre volte la settimana pilates, in pandemia online, poi cammino, con Vivienne in passeggino e via…”.

L’ex moglie di Gigi Buffon ha spiegato che pratica il pilates da tantissimi anni. La showgirl, inoltre, ha ammesso di non sentirsi molto adatta a dare consigli di dimagrimento. Ha confessato di non essere mai stata magrissima e di aver sempre avuto un rapporto pessimo con le diete.

A maggio 2020 la Seredova ha dato alla luce la piccola Vivienne, nata dalla storia d’amore con Alessandro Nasi. Per la showgirl ceca questa è stata la terza gravidanza. In passato, infatti, è diventata mamma di David Lee e di Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon.

Alessandro le ha fatto tornare il sorriso dopo la tormentata rottura con Gigi Buffon, probabilmente a causa di Ilaria D’Amico, da cui il portiere ha avuto anche un figlio successivamente.

“Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto”, queste le parole di Alena in un’intervista passata a Chi dove parlava di Nasi.

La fine del matrimonio con Gigi Buffon, del resto, le ha provocato tanta sofferenza.