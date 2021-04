Angela da Mondello, la furia continua: le ultime di Palermo

Angela da Mondello si è scagliata contro Barbara D’Urso nell’ultimo video pubblicato su Instagram: “Mi hai rovinato la vita”

Angela Chianello è la donna tristemente nota per un’intervista che le era stata fatta la scorsa estate, sul litorale di Mondello. La donna, che si trovava in spiaggia senza dispositivi di protezione, aveva mostrato apertamente la propria noncuranza nei confronti delle misure del Governo. Interpellata dagli inviati, Angela aveva pronunciato la frase che, poche ore dopo, era già divenuta virale: “Non ce n’è Coviddi, non ce n’è!“.

La donna, dopo l’accaduto, era stata contattata da moltissime trasmissioni televisive, tra cui quella di Barbara D’Urso. Angela, che aveva partecipato come ospite ai suoi programmi, ad oggi sembra serbare rancore nei confronti della conduttrice, tanto da essersi scagliata contro di lei attraverso un video pubblicato su Instagram: “Sono stata 8 mesi zitta e buona, ora basta“.

Angela da Mondello si scaglia contro Barbara D’Urso: “Mi hai rovinata”

Angela Chianello sembra avere molto da rimproverare a Barbara D’Urso. La donna, che lo scorso giugno era stata intervistata proprio dagli inviati della conduttrice, non ha gradito il trattamento che quest’ultima le avrebbe riservato. “Hai fatto due puntate come me, hai fatto audience, e te ne sei lavata le mani“, ha tuonato Angela nell’ultimo video condiviso su Instagram.

La donna, stando a quanto dichiarato, sarebbe stata contattata dalla D’Urso solo per convenienza, per questioni di share. Una volta sfruttata la sua immagine, la conduttrice di Mediaset l’avrebbe poi abbandonata nel bel mezzo delle polemiche. “Non è stato corretto buttarmi in un branco di leoni, mi avete contattata voi“, ha ribadito la donna con parole durissime.

“Hai rovinato otto mesi della mia vita“, ha chiosato Angela, accusando la D’Urso di non averla tutelata nel momento del bisogno. Il video della Chianello si chiude con un invito rivolto proprio alla nota conduttrice: “Aspetto la tua risposta, la pretendo“.