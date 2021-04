La conduttrice di Live-Non è la D’Urso ha ricevuto un duro attacco da un personaggio che è salito alla ribalta grazie a una dichiarazione che ha rilasciato ai suoi microfoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Era l’estate del 2020 quando, dalle spiagge di Mondello, Angela Chianello, ai microfoni dei giornalisti di Barbara D’Urso, ha detto una frase che ha fatto scalpore e che è stata il tormentone dei mesi a seguire.

“Non ce n’è coviddi!”, urlava Angela davanti alle telecamere quando dalla spiaggia di Mondello insieme alla sua famiglia non rispettava le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Da quel momento la casalinga siciliana è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico ed è stata spesso ospite nei programmi della conduttrice di Canale 5, che l’ha resa nota.

LEGGI ANCHE —-> Incinta ex volto di Temptation Island: nel programma tradì il fidanzato

“Barbara, non voglio i tuoi soldi!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Chianello (@angelachianello_real)

LEGGI ANCHE —-> “Lol – Chi ride è fuori”, Chi è Michela Giraud: biografia, carriera e fidanzato della comica romana

Inizialmente Angela ha sfruttato la popolarità accettando le ospitate e pubblicando diversi contenuti su Instagram dove i followers aumentavano a vista d’occhio (arrivando ora a 136mila seguaci).

Ad un tratto però è voluta intervenire perché non ha saputo gestire quella fama improvvisa e soprattutto per contrastare i duri attacchi rivolti a lei e alla sua famiglia per quella frase incriminata che pronunciò, frutto di ignoranza e avventatezza.

Oggi Angela si rivolta proprio a Barbara D’Urso, colei che l’ha resa un personaggio, con un duro attacco che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Se hai veramente un cuore come dici, dimostralo!” e ancora: “Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita!“, “Non voglio i tuoi soldi!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Chianello (@angelachianello_real)

Attraverso un duro sfogo sui social ha spiegato i motivi per cui ce l’ha con Barbara D’Urso e ora si rimane in attesa di capire se la conduttrice napoletana risponderà alle accuse di Angela con un invito in trasmissione.