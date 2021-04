Martina Stella questa volta ha davvero esagerato: l’attrice ha pubblicato un post in cui indossa un bikini provocante con davanzale in bella vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella continua ad infiammare il mondo dei social network con i suoi scatti bollenti e piccanti. La nativa di Impruneta ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta circa 507mila followers. Questo numero sta crescendo di giorno in giorno: la popolarità dell’attrice continua a crescere anche sul web.

Martina, poco fa, ha postato una serie di cinque fotografie da capogiro in cui indossa un bikini provocante che mette in risalto il suo décolleté strepitoso. Il costume copre ben poco e fa volare l’immaginazione dei seguaci.

Martina Stella, bikini provocante: davanzale incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina anche questa volta ha conquistato tutti condividendo un post illegale sui social network. La splendida attrice abbaglia gli utenti con la sua bellezza illimitata. I cinque scatti sono uno meglio dell’altro: il bikini è pazzesco e mette in risalto il suo lato A da arresto cardiocircolatorio. Le foto hanno già raccolto più di 10mila likes e 590 commenti in meno di un’ora.

“Quando cambi il modo di vedere le cose, le cose cambiano“: questa volta per la sua didascalia la 36enne ha optato per una frase motivazionale. Le foto sono piuttosto simili tra di loro, ma Martina nella prima mostra, oltre al suo davanzale, le sue irresistibili labbra; in tre scatti sfodera un sorriso raggiante; nell’ultima foto ammalia tutti con una posa intrigante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina, già qualche giorno fa, aveva decisamente bloccato Instagram condividendo una fotografia in cui indossava un intimo sexy e seducente.