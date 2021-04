Bianca Guaccero, maglia trasparente e pantalone attillato, una favola – FOTO

Bianca Guaccero rinnova l’appuntamento con “Detto fatto” attraverso una foto meravigliosa: maglia trasparente e pantalone attillato per la conduttrice

Da ormai tre anni, Bianca Guaccero ha sostituito Caterina Balivo alla conduzione di “Detto fatto“. Il programma, che ha consacrato la precedente presentatrice, si conferma un prodotto di punta di Rai 2, nonostante negli anni lo share sia calato in termini di percentuali. La Guaccero, che nella sua carriera si è distinta sia in qualità di conduttrice che di attrice, non fa certamente rimpiangere la Balivo: i fan, che sono attivissimi quando si tratta di aggiornare il suo profilo Instagram, non mancano mai di rivolgerle i loro complimenti. Nell’ultimo scatto condiviso, Bianca ha mostrato in anteprima l’outfit per la puntata odierna di “Detto fatto”: pantalone attillato e maglietta trasparente per la conduttrice.

Bianca Guaccero, l’outfit per “Detto fatto” è esplosivo: bella e seducente

Ogni giorno, a partire dalle ore 15.15, Bianca Guaccero torna a intrattenere i pomeriggi feriali dei telespettatori sintonizzati su Rai 2. Dal 2018, la conduttrice ha sostituito lo storico volto di “Detto fatto“, Caterina Balivo, rivelandosi un’ottima padrona di casa. Quest’oggi, la presentatrice ha mostrato in anteprima l’outfit per la puntata, alimentando così le fantasie dei suoi numerosissimi fan.

La foto è stata scattata proprio nello studio del programma televisivo. La canotta bianca, aderente e con qualche trasparenza, mette in evidenza il fisico scolpito e l’addome piatto. Il pantalone maculato, stretto in vita e leggermente morbido nella zona dei fianchi, fa risaltare in modo sublime le curve della conduttrice, che appare bellissima e sensuale.

Gli apprezzamenti per lei si sprecano: “A dopo…“, “Bella come sempre“, “Arrivo, sono davanti alla tv“. La Guaccero continua a raccogliere conferme da parte degli spettatori, che non si perderebbero per nulla al mondo l’appuntamento con il suo programma.