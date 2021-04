Caterina Balivo: pronta per una nuova giornata, la FOTO di oggi è super

Caterina Balivo ha appena pubblicato la foto del giorno, cosa farà oggi la conduttrice televisiva? I fan sono proprio curiosi di sapere

Sono passate da poco le 9 e Caterina Balivo ha già pubblicato una storia su Instagram dove ci svela cosa farà oggi. La giornata è appena iniziata e lei è pronta a viverla al meglio godendosi la famiglia, il lavoro e anche un po’ di relax. In questi ultimi tempi la sua routine è molto cambiata, adesso ha più tempo da dedicare alla sua casa e ai suoi cari. Inoltre la conduttrice televisiva è anche molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua vita.

Caterina Balivo: cosa farà oggi?

Se prima eravamo soliti vederla sempre elegante e con abiti eccentrici e tacchi alti, oggi Caterina Balivo si mostra in versione sportiva o casual a seconda dell’occasione. Il tempo dei vestiti appariscenti è finito, è il momento di godersi la quotidianità in modo semplice e naturale. Così la conduttrice pubblica una foto su Instagram ed è pronta ad una nuova seduta di allenamento. Prima però porta a scuola i bambini. Dopo la didattica a distanza, si torna alla normalità e la donna si prende un po’ di tempo per se stessa e per il suo benessere. La mattinata inizia alla grande: tuta nera, capelli al vento e selfie allo specchio.

Un incanto di prima mattina, Caterina Balivo non ha bisogno di filtri o trucchi per mostrarsi al suo pubblico. E’ bella così come mamma l’ha fatta ed è per questo che i fan la adorano. Genuina, naturale e semplice…niente di più.