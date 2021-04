Bocca amara: rimedi della nonna consigliati per risolvere questo fastidio!

Ecco tutti i rimedi più efficaci per risolvere il problema della bocca amara in modo risolutivo. Scopriamo insieme come fare.

Capita spesso di dover far fronte al problema della bocca amara. Quando si parla di bocca amara si fa riferimento a quella sensazione sgradevole relativo al gusto, dovuta principalmente ad alcuni fattori come, per esempio, il fumo, il consumo di alcol, stress e scarsa igiene orale. Questa sensazione può essere causata anche dalla presenza di alcune patologie del tratto gastrointestinale.

Per fortuna, se non ci sono problematiche di tipo medico, ci sono alcuni rimedi naturali che dare sollievo.

LEGGI ANCHE –>Alitosi: i rimedi naturali per avere un alito sempre fresco

Rimedi naturali per rimediare alla bocca amara: come togliere la sensazione di gusto spiacevole

Molto importanti possono essere i decotti, in particolare quello di tarassaco. Questo elemento va a dare sollievo alla cistifellea migliorando anche la digestione e, di conseguenza, anche la sensazione di bocca amara.

Anche il carciofo è molto importante per questa problematica. Infatti una tisana a base di carciofo può andare a migliorare il lavoro del fegato e portare una maggiore produzione di bile.

Oltre a questi rimedi naturali, può essere importante anche andare a curare l’alimentazione e avere una corretta idratazione. In particolare, per quanto riguarda l’alimentazione, conviene consumare dei cibi facilmente digeribili come, per esempio, cereali, legumi, frutta e ortaggi.

Eliminate dall’alimentazione tutti i cibi grassi e trattati chimicamente. Fate attenzione anche all’igiene orale. Lavatevi i denti al mattino appena svegli e anche 30 minuti dopo i pasti principali della giornata.

Se il problema della bocca amara persiste, potete anche pensare di usare un comune collutorio. Magari effettuate dei risciacqui, utilizzando della comune acqua con bicarbonato. Potete anche optare per il limone che è un ottimo antibatterico. Anche la menta permette di mantenere freschezza all’interno della bocca.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per rendere meno spiacevole il senso di amaro alla bocca, magari optate per delle caramelle alla menta che possano dare un pò di sollievo in fatto di gusto.