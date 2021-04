Barbara D’Urso pubblica una tenera foto di quasi trent’anni fa. I fan si dividono: c’è chi ne esalta la bellezza e chi sospetta l’aiuto del chirurgo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice Barbara D’Urso condivide moltissimi scatti e retroscena coi suoi follower social. Ma se in genere raccoglie solo consensi, oggi si trova a fare i conti con critiche e insinuazioni provenienti proprio dai suoi fan. Il pubblico infatti si è diviso davanti a una foto vintage che la presentatrice partenopea ha postato sul suo profilo Instagram.

La D’Urso ha condiviso un dolcissimo ricordo: uno scatto di vent’anni fa che la ritrae incinta del secondo figlio, Emanuele. La foto estiva la immortala al mare, con un costume intero dalla colorata fantasia a fiori. Con una mano stringe Giammauro, il suo primogenito, mentre nell’altra ha una ciambella gonfiabile per il bagnetto del bimbo.

Ma oltre a notare il tenero sorriso da mamma in dolce attesa, i fan della D’Urso hanno sottolineato anche ben altro nella pioggia di commenti sotto al post.

Leggi anche -> Massimiliano Rosolino e il matrimonio con Natalia dopo L’ Isola. Cosa accadrà

Barbara D’Urso, la foto divide il pubblico: “troppi ritocchini”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Leggi anche -> Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco: sarà amore anche dopo il programma?

Barbara D’Urso ha corredato la nostalgica foto di una didascalia breve ma dolcissima: “Gli amori della mia vita… uno nascosto nella pancia! Vi amo”. Il tenero scatto della conduttrice ha fatto subito il giro del web, raccogliendo oltre 42mila like. Tantissimi i commenti che elogiano la foto vintage. “Tenerissima con i tuoi figli”, “Barbara eri meravigliosa e la sei ancora… anzi la sei sempre di più”, e anche “Sei bellissima, stupende queste foto amarcord”.

Ma proprio in merito all’apparenza fisica della conduttrice i follower si dividono. Per alcuni c’è qualcosa che non torna e si sollevano dubbi sugli “aiutini” estetici a cui la D’Urso sarebbe ricorsa negli anni. E le scrivono: “Molto diversa. Non sembri tu!”, “Questa foto mette in evidenza tutti i ritocchi che ha fatto”, e infine “La chirurgia fa miracoli sei più giovane adesso…”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La presentatrice di Pomeriggio 5 non ha risposto a nessun commento in merito ai suoi presunti ritocchi estetici. Probabilmente ha scelto il silenzio come miglior arma per non dare credito a chi la accusa di essere un’affezionata del bisturi.