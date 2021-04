Anastasia Kuzmina di Ballando: “Milly Carlucci mi ha fatto abbassare la cresta”

Anastasia Kuzmina di Ballando con le stelle confessa i suoi inizi come insegnante di danza del popolare programma di Rai Uno. Cosa racconta della presentatrice Milly Carlucci

Si è conclusa lo scorso novembre la 15^ edizione del talent di danza, Ballando con le Stelle. Il format vede sfidarsi, tra una piroetta e un rond de jambe, personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Gli ultimi a salire sul podio sono stati l’attore Gilles Rocca e la sua coach Lucrezia Lando. Chi saranno i prossimi concorrenti?

Al momento i lavori sono ancora in corso per la pianificazione degli appuntamenti del 2021. E’ trapelato solo il nome di Martina Sambucini, attuale Miss Italia, come futura partecipante al programma.

Sono emerse tuttavia, anche delle indiscrezioni sul passato di una delle insegnanti di danza, divenuta celebre grazie al programma. Stiamo parlando di Anastasia Kuzmina. Quali sono state le dichiarazioni sui suoi esordi?

Anastasia Kuzmina e i suoi esordi a Ballando con le Stelle: “Non mi hanno riconfermata”

Il pubblico italiano ha conosciuto il talento di Anastasia Kuzmina nel 2012 quando ha partecipato come coach di danza in occasione dell’ ottava edizione di Ballando con le stelle. La giovane di origine ucraine (è nata a Kiev nel 1993) era già una campionessa: è salita sul podio durante i Campionati Italiani categoria 16/18 anni e ha vinto la Coppa e la Supercoppa di danze latine, disputando la finale dei Campionati Italiani.

Anche a Ballando ha mostrato fin dall’inizio il suo talento. A primo colpo, infatti, ha vinto in compagnia dell’attore Andrés Gil. Tuttavia, subito dopo ha subito una battuta d’arresto. Come mai? E’ lei stessa a dirlo: “Milly Carlucci non mi ha voluta riconfermare. E’ stata presa un’altra insegnate di danza al posto mio. In quel momento ho pensato di non essere abbastanza brava. Questa cosa mi ha fatto abbassare la cresta.”

Perché questo stop? E’ stata una scelta “anagrafica”. Anastasia Kuzmina era all’epoca troppo giovane per confrontarsi con concorrenti di un’età decisamente più adulta della sua.

E’ stato un arrivederci, non un addio. La ragazza è tornata in edizioni successive del popolare programma. L’ultima a cui ha partecipato è stata nel 2020, in coppia con il pugile Daniele Scardina, classificandosi in quarta posizione.