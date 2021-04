Massimiliano Rosolino è una delle novità più piacevoli dell’attuale edizione de L’ Isola dei famosi. Sposerà Natalia Titova dopo il suo impegno nel reality? Tutte le news

Massimiliano Rosolino è un atleta che ha portato durante la sua carriera di nuotatore lustro e orgoglio all’ Italia intera. Tra i suoi successi di maggior prestigio ci sono una medaglia d’oro e argento alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, in Australia, luogo che per lui ha un significato speciale. Lì affondano parte delle sue radici, essendo nato da padre napoletano e madre (Carolyn) originaria proprio della nazione oceanica. A Fukuoka, in Giappone, ha replicato con lo stesso successo nei 200 m misti.

Oggi è diventato la novità più sorprendente dell’ attuale edizione de L’Isola dei famosi. Nel reality di Canale 5 ricopre il ruolo d’ inviato. Va a sostituire Stefano De Martino e Alvin che si sono cimentati nello stesso impegno negli anni precedenti. Cosa lo attende dopo la fine del programma?

Massimiliano Rosolino: matrimonio in vista con Natalia Titova?

Massimiliano Rosolino, nonostante sia maggiormente conosciuto per la sua carriera di nuotatore, non è un volto nuovo delle televisione nostrana e del mondo dei reality.

Negli anni precedenti ha partecipato a Pechino Express – Obiettivo Bangkok in coppia con Marco Maddaloni, arrivando addirittura alla vittoria. E’ stata la sua presenza al talent show di danza Ballando con le Stelle che, però, gli ha cambiato la vita. In quell’occasione ha conosciuto la maestra di ballo Natalia Titova, adesso sua compagna di vita. La coppia ha due splendide bambine: : Sofia Nicole (nata nel 2011) e Vittoria Sidney (nata nel 2013).

Non sono sposati; sarà forse quello il passo successivo dopo la fine de L’Isola dei famosi che si concluderà il prossimo giugno. A quanto pare no. Massimiliano Rosolino fa lo step successivo senza i fuori d’arancio. Ha infatti dichiarato in un’intervista: “Non la sposo, perché il matrimonio è una cosa che fanno gli altri, ma dopo l’Isola la porto in luna di miele.”

Nello stesso frangente si è soffermato anche a descrivere il rapporto di stima nei confronti della conduttrice del reality di sopravvivenza, Ilary Blasi, della quale ha detto: “Improvvisa, ironizza, e quando c’è bisogno bacchetta”. Grande armonia, dunque, anche in ambito lavorativo.