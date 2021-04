Nel profilo di Anna Tatangelo ci sono scatti che sono semplicemente una gioia per gli occhi: la cantante è bellissima e sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@anna.tatangelo)

Instagram è sicuramente uno dei servizi di rete sociale più utilizzati dagli utenti del web. Su questo social network è possibile condividere fotografie, stories, reel e post e viene utilizzato ovviamente dai vip. Attrici, cantanti, personaggi televisivi e modelle usano la piattaforma, sfruttandola al meglio e facendo incrementare la rispettiva popolarità. Tra i tantissimi profili, uno dei più seguiti è quello di Anna Tatangelo.

La nativa di Sora, lo scorso anno, lasciò lo storico compagno Gigi D’Alessio e cambiò radicalmente il suo look. La classe 1987 iniziò a condividere scatti sempre più esplosivi online catturando l’interesse dei fan e dei fruitori di Instagram. É impossibile restare indifferenti davanti a cotanta bellezza e infatti i suoi post conquistano sempre numeri clamorosi. Sul web c’è anche un suo scatto realizzato subito dopo la doccia: la Tatangelo è una bomba sexy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alena Seredova e quel reggiseno in pizzo bianco che ti fa impazzire – FOTO

Anna Tatangelo dopo la doccia è un qualcosa di straordinario: pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE –> Matilde Brandi in costume svela la sua irrefrenabile voglia – FOTO

Nel profilo di Anna Tatangelo c’è una fotografia letteralmente incredibile. La cantante, subito dopo la doccia, indossa un accappatoio che copre davvero ben poco. Lo scatto lascia pochissimo spazio all’immaginazione e fa sognare gli ammiratori.

La 34enne è comodamente distesa su un lenzuolo bianco e alza tutto un po’ troppo, lasciando completamente scoperte le sue gambe da sogno. Come se non bastasse, la nativa di Sora assume una posa sexy e provocante che lascia i fans senza parole. La bellezza del suo viso è come al solito abbacinante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna, qualche giorno fa, spiazzò tutti condividendo uno scatto in cui la spallina scendeva in modo incredibile, lasciando scoperto il suo décolleté panoramico.