Matilde Brandi in costume svela la sua irrefrenabile voglia – FOTO

Matilde Brandi, bella come sempre, confessa ai fan un suo grandissimo desiderio mostrando il suo fisico invidiabile

Con 52 candeline spente da poco più di un mese Matilde Brandi si permette ancora di sfoggiare un fisico statuario che mostra con orgoglio sui social. Proprio attraverso il suo profilo Instagram la bella ballerina ha pubblicato uno scatto in cui appare quanto per lei il passare degli anni sia solo una questione burocratica. Bellissima con un paio di scarpe décolleté bianche e un costume intero monospalla dalla fantasia floreale Matilde riesce ancora una volta a lasciare a bocca aperta. A bordo piscina dove si è lasciata ritrarre, la sua voglia d’estate sembra essere davvero irrefrenabile. Lo dimostra perfettamente la didascalia che accompagna la foto in cui appunto la ballerina chiede retoricamente quanto manca all’arrivo della bella stagione. Anche se le temperature non sono di certo quelle di un clima estivo lo scatto che Matilde ha pubblicato ha contribuito moto ad alzare la temperatura.

I prossimi progetti di Matilde Brandi

Dopo aver passato anni sulla cresta dell’onda la popolarità di Matilde Brandi sembrava, fino a qualche tempo fa, di aver preso una curva in discesa. Dopo lo straordinario successo infatti ottenuto grazie alle sue partecipazioni a Buona Domenica e alle trasmissioni legate al Bagaglino per un po’ si è avuta l’impressione che stesse assumendo un profilo un po’ più defilato. Per fortuna però la sua bellezza e lo straordinario talento non le hanno permesso di restare troppo in disparte dalla scena che le spetta nella televisione italiana. La carriera di Matilde negli ultimi tempi è stata definitivamente rilanciata attraverso la sua presenza in alcuni programmi. In particolare con trasmissioni come Tale e Quale Show e soprattutto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Al momento non ci sono ancora notizie certe riguarda i progetti professionali futuri.

Intanto, nell’attesa di vederla nuovamente protagonista in tv, i suoi ammiratori possono consolarsi attraverso i suoi profili social sui quali è sempre molto attiva. Inoltre Matilde non disdegna certo di presentarsi al suo pubblico in qualità di ospite in diversi programmi. Il prossimo in cui si potrà ammirarla come concorrente nella puntata di domenica di “Avanti un Altro“