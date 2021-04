Temptation Island 2021, prime indiscrezioni sulle coppie del programma

Temptation Island 2021: si stanno già diffondendo le prime indiscrezioni sulle coppie che parteciperanno alla nuova edizione. Tra i papabili concorrenti, anche alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip

Temptation Island 2021 è ufficialmente in produzione, nonostante le indiscrezioni che trapelano siano molto stringate. Stando agli ultimi rumors, quest’anno ci sarà una sola edizione, guidata da Filippo Bisciglia, che potrebbe mescolare personaggi vip e nip. Lo scorso anno, i telespettatori hanno invece beneficiato dei due consueti appuntamenti stagionali: il primo, condotto da Filippo Bisciglia, vedeva come protagoniste delle coppie famose, mentre il secondo, condotto da Alessia Marcuzzi, era incentrato su coppie di non famosi.

Quest’anno, per ragioni legate alla pandemia, si starebbe progettando di fare un’unica edizione, che verrà probabilmente trasmessa durante il prossimo luglio. Nel frattempo, sui social trapelano già le prime indiscrezioni sui papabili partecipanti: nel cast potrebbero esserci anche alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip.

Temptation Island, prime indiscrezioni sulle coppie: i nomi dei papabili concorrenti

Mentre la nuova edizione di Temptation Island è ancora agli albori per quel che concerne la produzione, sul web sono già spuntati i nomi dei papabili concorrenti. Non potevano certamente mancare le due coppie formatesi quest’anno al Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Secondo le fonti, sarebbero proprio loro i primi della lista.

Si vocifera anche di un’altra coppia di famosissimi che, nel caso in cui dovessero partecipare, regalerebbero sicuramente emozioni e colpi di scena al pubblico a casa. Stiamo parlando di Paolo Brosio e della giovanissima fidanzata Maria Laura De Vitis, che ha ben 42 anni meno di lui.

Al momento, tuttavia, nessuna coppia è stata ancora confermata. Non resta che attendere gli aggiornamenti per scoprire di più sulla nuova edizione di Temptation Island 2021.