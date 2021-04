Roberto Poletti: novità in arrivo per il conduttore, dove passerà l’estate?

Cosa bolle in pentola per Roberto Poletti? Ecco cosa farà il conduttore questa estate, il pubblico non sta più nella pelle…i dettagli

Tvblog ha appena rivelato qualcosa sul futuro di Roberto Poletti, il noto giornalista e conduttore televisivo. In questo ultimo periodo è stata ospite quasi fisso del programma La vita in diretta, ma se vi dicessimo che sta per tornare alla guida di una nuova trasmissione? Sembra proprio che Poletti passi le vacanze estive a lavoro, così secondo le fonti il suo ritorno alla conduzione è quasi certo. Ma scopriamo i dettagli dello spoiler.

Roberto Poletti: cosa presenterà il conduttore?

Non abbiamo molte notizie riguardo al programma che Roberto Poletti andrà a condurre. Sul web si legge di una trasmissione che andrà in onda nel weekend, non si sa se solo un giorno o sia sabato che domenica. Per quanto riguarda il nome e la fascia oraria non si conoscono ancora i dettagli. Per il conduttore sarà senz’altro una responsabilità e lo vedrà impegnato per i mesi estivi, ma questo a Poletti non spaventa. Il lavoro viene prima di tutto e non ci si tira mai indietro, specialmente in un momento come questo. Sempre sul pezzo, è pronto a nuove esperienze e non perde occasione di dire la sua come per l’ultimo episodio riguardo a Denise Pipitone. Per il giornalista si è trattato di una squallore senza precedenti e a La vita in diretta ha espresso la sua opinione anche con modi esagerati. In quell’occasione ha difeso la nostra televisione ed ha lanciato un messaggio a livello nazionale: “Noi italiani abbiamo gli anticorpi per non andare oltre – ha spiegato – la nostra televisione non arriva al punto fino al quale si sta spingendo la tv russa!”.

Anche questa estate Poletti riuscirà a stupire e a conquistare il pubblico italiano che ammira il suo lavoro e il suo impegno.