Nei giorni scorsi, una coppia di giovani coniugi è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso e bruciato il cadavere di una ragazza di soli 20 anni.

Una coppia, un ragazzo di 25 anni e la moglie di 23, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso una 20enne e di aver dato fuoco al cadavere. La vittima, ritrovata senza vita a Praia Grande, in Brasile, lo scorso 1 aprile, secondo quanto ricostruito sarebbe stata l’amante del 25enne. A condurre gli inquirenti all’arresto dei due giovani coniugi le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che avrebbero filmato i due in auto nella zona del ritrovamento. Dopo l’arresto il ragazzo ha confessato il delitto, esonerando da ogni responsabilità la moglie. Anche lei avrebbe confermato, dicendosi estranea ai fatti.

Brasile, ragazza uccisa e ritrovata carbonizzata: arrestata una giovane coppia di coniugi

Sono ancora in corso le indagini sulla morte di Vitoria Luiza da Silva, la ragazza di 20 anni ritrovata morta lo scorso 1 aprile in una strada deserta a Praia Grande, cittadina dello stato di San Paolo, in Brasile. Stando a quanto riporta la redazione locale di G1 Globo, il cadavere è stato trovato carbonizzato ed i successivi esami hanno fatto emergere che la vittima era stata colpita alla testa con un oggetto contundente. Dopo alcuni giorni di indagine, la polizia brasiliana ha tratto in arresto una coppia di giovani sposi: un ragazzo di 25 anni e la moglie 23enne.

Dai riscontri della polizia, scrive G1 Globo, sarebbe emerso che Vitoria Luiza fosse l’amante del 25enne e che da tempo i due avevano intrecciato una relazione sentimentale. La vittima, però, non sapeva che il giovane fosse sposato, circostanza che avrebbe scoperto solo poco prima di essere assassinata. Ad incastrare i due sospettati le immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero inquadrato i due in macchina nella zona del ritrovamento il giorno dell’omicidio.

Poco dopo l’arresto, il 25enne avrebbe confessato alla polizia il delitto ammettendo di aver ucciso Vitoria Luiza, ma, riferisce G1 Globo, avrebbe spiegato che la moglie non era coinvolta nel crimine. Versione confermata anche dalla coniuge stessa.

Le indagini per risalire al movente ed al presunto coinvolgimento della 23enne sono ancora in corso ed in tal senso, le autorità stanno esaminando i messaggi e le chat presenti sul cellulare della vittima che è stato rinvenuto e sequestrato.