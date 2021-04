Miryea Stabile, la Pupa all’Isola dei Famosi conquista proprio tutti – FOTO

Miryea Stabile ed il suo percorso all’Isola dei Famosi, il sorriso che porta sempre il buon umore: la Pupa conquista proprio tutti

Dopo la conquistata vittoria del programma La Pupa e il secchione, Miryea Stabile ha ricevuto il fortunato invito per la partecipazione all’Isola dei Famosi. In sostituzione di Carolina Stramare, che ha dato inaspettatamente forfait poco prima della partenza, la bella Pupa è approdata in Honduras per intraprendere l’avventuroso percorso.

Influencer di fitness e fashion blogger, il suo importante successo social le ha aperto le porte della televisione. Prima con le comparse in diversi programmi come “Guess my Age“, “Take me out” e “Detto Fatto“, fino alla partecipazione a Ciao Darwin nella puntata Belli contro Brutti, dove non è necessario specificare per chi parteggiasse. Sale di livello con i reality, dove acquisisce sempre più notorietà, e nel frattempo numeri di follower.

LEGGI ANCHE –> Isola, concorrente abbandona all’improvviso: i motivi sono gravi

Miryea Stabile, il percorso all’Isola dei Famosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea✨ (@miryeastabile)

LEGGI ANCHE –> Isola, ritorno improvviso e la “minaccia” a Tommaso Zorzi: “Ci vediamo lunedì”

Miryea Stabile, bellezza lucente di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, è colei che più di tutti ha portato il buon umore tra i compagni. Sempre solare e pronta a trasformare qualsiasi situazione in puro divertimento, non manca mai di regalare il sorriso.

Ha già fatto breccia nel cuore di un naufrago, Awed, ma anche in quello degli opinionisti e dei telespettatori. La sua allegria in una condizione così complessa ed estrema, ha conquistato proprio tutti.

Nonostante ciò, attualmente si trova su Playa Esperanza, dopo un’eliminazione al televoto proprio con lo youtuber. In compagnia di Elisa Isoardi e Vera Gemma, affronta una sopravvivenza tutta al femminile, durante la quale si stanno formando nuove alleanze.

Nonostante la sempre vivace voglia di vivere testimoniata dal carattere dolce di Miryea Stabile, non sembra aver avuto trascorsi molto semplici. Proprio in un momento di sconforto, si è lasciata andare ad alcune confessioni con le sue compagne di viaggio.

Si è così confidata con le altre naufraghe: “Non riesco ad accettare l’idea di me che possa essere triste, forse perchè fin da piccola dovevo essere forte per mia mamma e mia sorella“. Ha infatti ammesso che versava in una situazione economica precaria, che l’ha portata a svolgere persino tre lavori in un giorno per fornire un aiuto alla sua famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea✨ (@miryeastabile)

Una pausa di riflessione utile all’elaborazione, grazie alla quale potrà indossare il suo sorriso più smagliante di sempre. Riuscirà a rientrare in gioco? Staremo a vedere.