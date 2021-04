Isola, concorrente abbandona all’improvviso: i motivi sono gravi. Beppe Braida ha deciso di lasciare il reality: cosa sarà successo?

L’Isola dei Famosi sta entrando sempre di più nel vivo del gioco. Tra tanti concorrenti eliminati e altri che invece resistono e sono ancora in Honduras a lottare per la propria sopravvivenza, bisogna ammettere che lì non ci si annoia proprio mai. Quest’anno la lotta alla sopravvivenza ha messo a dura prova tanti concorrenti che hanno subito infortuni, Paul è stato costretto a ritirarsi temporaneamente solo un paio di settimane fa e sono in tanti che hanno deciso di non continuare la loro avventura una volta arrivati a Parasite Island. Adesso ad aver abbandonato il reality è Beppe Braida.

Isola dei Famosi, Beppe Braida abbandona il reality per gravi motivi familiari

Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. #Isola pic.twitter.com/EguuSb6jSv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 9, 2021

“Beppe Braida lascia l’Isola. Ha deciso di lasciare l’isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore” ha comunicato lo staff del profilo social del programma. Non sappiamo cosa sia accaduto, quali siano i motivi che hanno spinto il concorrente ad abbandonare il reality ma sarà successo davvero qualcosa di molto grave che al momento ancora non sappiamo. Appena tornerà in Italia avrà sicuramente modo di spiegarlo. Intanto, lunedì in studio torna Akash, secondo eliminato del reality che ha deciso di abbandonare quando gli è stata offerta la possibilità di rimanere a Parasite Island.

Questa settimana è andata in onda una sola puntata per lasciare spazio all’edizione spagnola del programma che è cominciata proprio in questi giorni. L’Isola dei Famosi ritorna lunedì prossimo con tantissime novità e nuove avventure.