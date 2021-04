The Real Housewives Napoli: chi è Simonetta, la queen un po’ “velenosa”

Provocatoria e qualche volta anche un po’ “velenosa”. Chi è Simonetta De Luca, una delle protagoniste di “The Real Housewives”, il programma giunto alla sua seconda edizione in onda in esclusiva su Discovery Plus.

Provocatoria, sferzante ed eccentrica. Simonetta De Luca è una delle sette protagoniste del docureality “The Real Housewives” in onda in esclusiva su Discovery Plus.

Chi è Simonetta, la “queen” di “The Real Housewives”

Lei si è autoproclamata “the queen“, cioè la regina. Il suo nome è Simonetta De Luca e già durante la prima edizione del docureality “The real Housewives” aveva messo le cose ben in chiaro: lei è una donna decisa e ambiziosa che sa bene quello che vuole.

Si è distinta già dalle primissime puntata per essere una donna provocatoria ed eccentrica, che ama mettersi in mostra con i suoi abiti tempestati di paillettes, trucco sempre abbondante e pettinature naïf.

Fisico atletico, quasi perfetto. Capelli scuri e occhi penetranti. Qualche ritocchino qua e là a partire dalle labbra per finire al seno. Simonetta De Luca è una vera e propria fashion victim, non c’è nulla nel suo armadio che non sia al passo coi tempi.

Adora fare sport ma non rinuncia ai tacchi alti e alle paillettes, anche di giorno. Durante la prima edizione del programma ha più volte sottolineato come lo stile sia molto importante per lei. Non è un caso infatti che vada a fare la spesa con tacco a spillo e abito lungo.

Della sua età non possiamo dire nulla perché non c’è traccia sul web della data di nascita né sui social. Sappiamo però che la bella Simonetta vive a Posillipo, uno dei quartieri più chic di Napoli che domina il golfo a strapiombo sul mare.

Simonetta nella vita si occupa degli altri. La sua vita professionale si biforca: è una psicopedagista specializzata in comportamento non verbale e grafologie ma dice di essere anche una stilista business woman. Alcune persone che la conoscono bene la definiscono una psico-shopper.

Veniamo alla sua vita privata. Di Simonetta sappiamo che è stata sposata ma che il suo matrimonio è naufragato lasciandole però due figlie che sono “la gioia della sua vita”. Si chiamano Fiammetta, 22 anni, e Giselle, 19.

Al momento ha un compagno che è comparso anche nella prima edizione di “The Real Housewives“. La bella Simonetta però è sempre dalla parte delle donne come scrive in un post pubblicato su Instagram in occasione dell’otto marzo: “Perché siamo insistenti , a volte petulanti , esasperanti , caparbie , gelose a prescindere , e si indipendentemente da tutto abbiamo sempre ragione noi … Ma immaginate un mondo senza di Noi”

Durante la prima edizione di “The Real Housewives” ci sono stati moltissimi momenti di tensione tra lei e Maria Consiglio che la chiamava non proprio affettuosamente “la blatta“.