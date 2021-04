Stella Giannicola è una delle sette protagoniste del nuovo docureality “The Real Housewives” in onda in esclusiva su Discovery plus. Lei tra tutte è la più trasgressiva e prorompente ma anche la meno agguerrita.

Stella Giannicola, napoletana doc, lontana dalle paillettes e dai lustrini del mondo dello spettacolo, è titolare di un centro estetico che si trova in una delle zone più eleganti di Napoli.

Stella Giannicola, chi è la più prorompente tra le signore di "The Real Housewives"

Classe 1974, partenopea, lunghi capelli neri e forme morbide e sinuose. Stiamo parlando di Stella Giannicola, una delle sette protagoniste delle seconda stagione di “The Real Housewives”.

Durante la prima edizione del format si è distinta per essere la più trasgressiva, una donna libera che non ama le convenzioni e che rifiuta il perbenismo gretto. Non ha mai fatto mistero, infatti, di amare gli uomini e il sesso.

Sembrerebbe che la prorompente e simpaticissima Stella sia stata sposata per ben tre volte ma in ciascun caso il matrimonio sarebbe purtroppo naufragato. Questo dimostra come Stella Giannicola sia una donna aperta e non convenzionale.

La sua professione dice molto di lei perché la dirompente Stella è da molti anni la titolare di un centro estetico molto rinomato di Napoli. Lì, nel cuore elegante della città, non è un caso incontrare personaggi famosi, attori, cantanti.

Ha scelto questa professione perché le piace prendersi cura degli altri e ama il mondo del beauty. Forse da giovane avrebbe voluto intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Di certo però il suo lavoro le consente di starci molto a contatto.

Stella Giannicola è madre di due figli che per lei “sono la sua vita, il suo tutto”. Oltre a loro però la signora napoletana del beauty è innamorata della sua Sophie, un bulldog francese che le riempie le giornate di amore.

Stella Giannicola non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Il suo seno e le sue labbra infatti non sono “come mamma li ha fatti” ma l’importante è sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e Stella lo è.

Oltre a un po’ di Botox qua e là, la dirompente Stella è un’appassionata del bello. Ama fare shopping e circondarsi delle persone giuste. Tra i suoi amici più cari ci sono Stefano De Martino e Valeria Marini.

Infine, bisogna specificare che tra tutte le partecipanti a “The Real Housewives” Stella Giannicola è l’anima della festa. Sempre sorridente, pronta a divertirsi e flirtare con uomini avvenenti ma anche molto mite e poco competitiva.