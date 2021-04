Denise Pipitone: parla la guardia giurata che la vide 17 anni fa. “Danas”, “Dove mi porti?”. Questo video ha fatto il giro del mondo e in questi giorni si è tornato a parlarne

Denise Pipitone è scomparsa 17 anni fa ma in questi giorni siamo tornati a parlare di lei per la segnalazione che è arrivata dalla Russia. Ora che è stato archiviato questo caso, l’Italia ha deciso di non fermarsi e di mantenere i riflettori accesi sulla storia di Denise nella speranza che questa spettacolarizzazione porti a qualcosa di buono, a far girare questa storia così tanto da poter ritrovare la oramai ventenne Denise. A Pomeriggio 5 oggi è intervenuta la guardia giurata che dovrebbe averla vista per l’ultima volta, un mese dopo la sua scomparsa.

Denise Pipitone, parla la guardia giurata dopo anni: “Vivo con il rimorso di non aver fatto niente”

“Danas“. “Dove mi porti?”. Due semplici frasi si sentono nel video registrato dalla guardia, che da diciassette anni vive con il rimorso di non aver fatto nulla. Lo ha raccontato ai microfoni di Barbara D’Urso: “Io non potevo fare nulla, se avessi trattenuto la bambina ma poi avessi scoperto che non era lei, sarei finito nei casini. Ho avuto paura. Da 17 anni vivo con questo rimorso anche se non potevo fare nulla, stavo lavorando e mi ero allontanato già abbastanza per questo mio sospetto. Avevo chiesto alla bambina se avesse fame, lei mi rispose di volere la pizza“.

Nessuno ha intenzione di fermarsi, ora più che mai bisogna continuare a cercare Denise nella speranza che questa luce accesa su di lei aiuti a farla tornare a casa dalla sua mamma e dal suo papà.