Elisabetta Gregoraci, la gonna corta si apre nel punto giusto ed è magia – FOTO

Uno scatto di Elisabetta Gregoraci continua a raccogliere likes e a guadagnare commenti di apprezzamento: la gonna della showgirl si apre nel punto giusto ed è magia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La showgirl calabrese, tra i partecipanti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sta riscontrando un successo mediatico che nessuno si sarebbe mai aspettato. Elisabetta Gregoraci, che molti telespettatori reputavano altezzosa e schiva, in realtà è stata la vera rivelazione del programma di Alfonso Signorini. Con il suo garbo e, allo stesso tempo, la determinazione e la tenacia che la caratterizzano, l’ex moglie di Flavio Briatore è riuscita a guadagnarsi il sostegno del pubblico, che puntata dopo puntata si è affezionato sempre di più a lei.

Anche sui social, Elisabetta sta decisamente spopolando. Tutti i suoi scatti sono apprezzatissimi e le fanno registrare una valanga di likes, anche a distanza di settimane dalla loro pubblicazione. E’ il caso di un post che la showgirl ha condiviso diversi giorni fa: la gonna corta, che si apre nel punto giusto, fa ancora sognare i fan.

Elisabetta Gregoraci, la gonna si apre nel punto giusto ed è magia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Lo scatto che Elisabetta Gregoraci ha postato due settimane fa continua a raccogliere gli apprezzamenti degli utenti. La showgirl, che indossava un meraviglioso tubino color verde salvia, si spettinava i capelli appoggiata al divano, mentre la posa dava ancora maggior risalto alla sua silhouette impeccabile.

La gonna, corta al punto giusto, valorizzava le gambe statuarie, ma è il sorriso della showgirl ad aver catturato davvero i suoi followers. “Più belle di te mai viste, sappilo“, “Meriti di essere sempre felice“: questi i commenti scritti dai fan. Fino ad oggi, il post ha totalizzato una cifra di ben 58mila “cuoricini”: cifra che, considerati i numeri, è destinata a salire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta, da quando ha abbandonato la casa del Gf Vip, è un vulcano di energie. La showgirl sta infatti lavorando alla propria collezione di magliette e cappellini, e sembra che il da fare non le manchi. I followers non possono far a meno di chiedersi se, nella sua vita frenetica, ci sia spazio anche per un fidanzato.