Eleonora Incardona: spunta il bikini su Instagram, boom di like – FOTO

Eleonora Incardona continua la scalata verso il successo e posta ogni giorno foto e video su Instagram, in bikini è ancora più bella

Eleonora Incardona continua a conquistare il pubblico sul web con una serie di foto e video sensuali. L’influencer siciliana si sta facendo conoscere giorno dopo giorno e i suoi fan già la adorano. Milano è diventata ormai la sua seconda casa, ma non dimentica le sue origini e i posti meravigliosi che fanno sì che la Sicilia sia una delle regioni più belle dell’Italia. Amante del mare e dei viaggi condivide su Instagram scatti del passato e pensa già al futuro che sa d’estate.

Eleonora Incardona: cosa ha pubblicato su Instagram?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Il suo profilo Instagram sta sfiorando i cinquecento mila follower e Eleonora è sempre pronta a condividere con loro alcuni momenti della giornata, dal lavoro allo sport fino al tempo libero. Tra le sue stories non mancano poi sedute di allenamento, hobby e tanto altro ancora. Il web curioso scopre ogni giorno dettagli dell’influencer che ha sempre qualcosa da far conoscere. Oggi è particolarmente nostalgica e così si lascia andare e ricorda l’estate scorsa pubblicando una foto in un posto afrodisiaco. Con il bikini va oltre le aspettative e i fan impazziscono con like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Bella, solare, radiosa, Eleonora è una ragazza dalle mille sfumature e il rosa le sta d’incanto. Cosa avrà in mente per le prossime vacanze? Manca sempre meno e il web non vede l’ora di scoprire i suoi outfit estivi e le sue mete.