Shaila Gatta, tacco a spillo e leggins in pelle nero da pantera: dura resistere – Foto

Shaila Gatta pubblica un nuovo scatto con tanto di leggins in pelle e top nero sensuale. L’ex ballerina di Amici, ancora una volta, lascia a bocca aperta per il suo look accattivante.

Ancora una volta Shaila Gatta lascia a bocca aperta con uno scatto dove sfoggia il suo fisico invidiabile. Leggins in pelle super attillati, top nero e coda di cavallo sensuale e “selvaggia”. La velina di Striscia la notizia ha voluto dare un’anticipazione a tutti i suoi follower sul look dello stacchetto del programma di Antonio Ricci.

“Una bella donna piace agli occhi, una buona piace al cuore; l’una è un gioiello, l’altra è un tesoro, Meravigliosa 🖤🖤🖤🖤🖤stai bn, Eh vabbè… ciao proprio 😍, Bellissima 🥰, Ciao proprio 🔥🔥❤️❤️, Divina opera d’arte . Stupenda 😍😍😍😍😍😍, Magnificent❤️love😍Sha… Bacio😍, Stai benissimo con i leggins e i sandali wow 🔥🔥”, questi alcuni dei commenti dei suoi ammiratori.

Shaila Gatta: i primi passi nel mondo dello spettacolo e la relazione con Blanchard

Shaila Gatta ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo sin da piccolissima. Nata ad Aversa e cresciuta a Napoli, ha deciso di trasferirsi a Roma a 16 anni per inseguire il sogno di diventare ballerina. Si è iscritta ad una scuola di danza moderna contemporanea.

Successivamente, è entrata nella scuola di Amici, per poi entrare a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin. Nel 2017, poi, è stata scelta come velina mora del programma Striscia la notizia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Shaila Gatta, dopo aver avuto una storia d’amore con l’ex allievo Jonathan Dante Gerlo, si è fidanzata con Leonardo Blanchard.

Una coppia molto affiatata che ne ha risentito della distanza durante il primo lockdown fatto a causa del virus. La lontananza, però, non ha rotto la complicità tra i due che, a quanto pare, sognano di costruire anche una famiglia insieme. Per il momento, però, nei progetti di Shaila c’è soprattutto il lavoro.

La ballerina, infatti, vorrebbe prima realizzarsi lavorativamente, per poi pensare alla possibilità di diventare mamma.