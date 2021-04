Agghiacciante scoperta in un appartamento: padre e figlio trovati morti

Un uomo e suo figlio sono stati ritrovati senza vita questa mattina all’interno di un appartamento a Trieste: i decessi potrebbero risalire ad alcune settimane fa.

Questa mattina, in un appartamento di Trieste sono stati ritrovati i cadaveri in avanzato stato di decomposizione di due persone. I corpi appartengono ad un uomo di 45 anni e al padre di 82. A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini preoccupati per il forte odore che proveniva dall’abitazione. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, fatta irruzione nell’appartamento, hanno fatto la tragica scoperta. Dai primi accertamenti pare che i due siano deceduti alcune settimane fa. Non è chiaro, però, quali siano le cause della morte.

Leggi anche —> Grave incidente sulla strada statale: un morto

Trieste, agghiacciante scoperta in un appartamento: trovati i cadaveri di un uomo e del figlio

Leggi anche —> Tragedia in stazione, ragazzo lascia una lettera ai suoi familiari e si stende sui binari

Un uomo ed il padre sono stati trovati senza vita questa mattina, venerdì 9 aprile, all’interno del loro appartamento di Trieste, in via Giulia. Si tratta di Sergio Visintini di 82 anni e del figlio 45enne Riccardo. Secondo quanto riporta la redazione de Il Piccolo, a contattare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni vicini di casa e degli operai, impegnati in alcuni di lavori di ristrutturazione, preoccupati per il forte odore che proveniva dall’alloggio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a forzare la porta d’ingresso, trovata chiusa dall’interno, ed entrare nell’appartamento. Qui la drammatica scoperta: i cadaveri dei due in avanzato stato di decomposizione in due stanze diverse.

Intervenuti anche gli agenti di Polizia di Stato ed i colleghi della Scientifica che hanno avviato le indagini per risalire alle cause della morte. Dai primi accertamenti, riferisce Il Piccolo, pare che i due siano deceduti alcune settimane fa e sarebbe stata esclusa l’ipotesi di un decesso di natura violenta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

A chiarire quanto accaduto potrebbero essere gli esami autoptici sulle due salme che potrebbero essere disposti dall’autorità giudiziaria nel corso delle prossime ore.