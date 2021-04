Chiara Biasi, quanto guadagna la giovane influencer

Chiara Biasi, la bellissima influencer ha reso il proprio profilo Instagram un vero business, quanto guadagna ad ogni post? Scopriamolo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi è seguitissima sui social: 2,7 milioni di followers. Cifre importantissime che la rendono ad oggi una delle influencer più note in Italia. Non a caso, la trentenne ha creato un vero e proprio business sui social riuscendo a guadagnare interessanti cifre per ogni post, almeno questo secondo le indiscrezioni emerse durante la classifica dei 10 top influencer italiani.

Un elenco che vede la Biasi piazzata al 7 posto (subito dopo Giulia De Lellis). Chiara infatti guadagnerebbe per ogni post una cifra pari a 10.000 euro e curiosando sul profilo ci rendiamo conto di quante numerose siano le collaborazioni con brand anche di un certo spessore e rilevanza, basta infatti guardare i capi di abbigliamento indossati dalla Biasi per rendersi conto di come gli stilisti la desiderino per le forme fisiche.

A tal proposito però si è resa protagonista di un evento spiacevole proprio a causa del suo corpo. Di cosa si tratta?

LEGGI ANCHE->Federica Nargi un posteriore “da denuncia”. Comincia stagione calda. FOTO

Chiara Biasi, un riferimento sbagliato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

LEGGI ANCHE->Dayane Mello, il fondoschiena da premio Oscar con lingerie da infarto – FOTO

Chiara Biasi è stata – come spesso accade – attaccata pesantemente sui social. Una critica che si è propagata anche sul web e che ha accolto numerosi consensi. Al centro della critica la forma fisica dell’influencer che non è stata apprezzata ma ritenuta eccessivamente magra.

Qualcuno infatti si sarebbe spinto oltre dichiarando come possa costituire una minaccia visto l’enorme seguito. Va comunque detto che ognuno ha la propria fisicità e che la Biasi non sia proprio l’unica a portare avanti questo “ideale” di bellezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

La chiave sta sicuramente nella piena accettazione di sé e amare le differenze (peculiarità) di ogni persona.