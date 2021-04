Grave incidente sulla strada statale: un morto

Un uomo di 60 anni è morto nella serata di ieri in un tragico incidente sulla strada statale 131 alle porte di Olbia, in provincia di Sassari.

Dramma sulla strada statale 131 Dcn alle porte di Olbia, in provincia di Sassari. Nella serata di ieri, un uomo di 60 anni ha perso la vita in un drammatico incidente. Stando alle prime ricostruzioni, il 60enne era alla guida di una Vespa che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un Suv. Dopo l’impatto, l’uomo è finito rovinosamente sull’asfalto ed è stato travolto da un furgone. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi del personale medico del 118. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale.

Leggi anche —> Incidente all’interno di una galleria: morto un uomo, ferito il collega

Olbia, cade dalla Vespa e viene travolto da un furgone: 60enne muore sulla statale 131

Leggi anche —> Uomo travolto e ucciso da un’auto: alla guida della vettura il nipote della vittima

Un uomo è deceduto nella serata di ieri, giovedì 8 aprile, in un tragico incidente stradale verificatosi sulla strada statale 131 Dcn (Diramazione Centrale Nuorese) alle porte di Olbia, comune in provincia di Sassari. La vittima è Tonino Altana, 60enne originario di Buddusò e residente a Olbia. Stando a quanto riportano i quotidiani locali tra cui la redazione de L’Unione Sarda, il 60enne si trovava alla guida della sua Vespa che sarebbe stato tamponato, per cause ancora in fase di verifica da un Suv, un Nissan Qashqai. Nell’impatto, Altana è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull’asfalto. In quel momento è sopraggiunto un furgone che lo ha travolto: il conducente non è riuscito ad evitare lo scontro.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica del terribile incidente e risalire ad eventuali responsabilità.