Un uomo di 52 anni è rimasto vittima di un incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 671 a Villa di Serio, in provincia di Bergamo.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina, un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 671 a Villa di Serio, in provincia di Bergamo. La vittima viaggiava, insieme ad un collega, a bordo di un furgone che, per cause ancora da accertare, si è schiantato all’interno di una galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 52enne. Il passeggero del mezzo, rimasto ferito non gravemente, è stato trasportato in ospedale.

Bergamo, furgone si schianta all’interno di una galleria: morto un 52enne, ferito il collega

Un morto ed un ferito, questo il bilancio dell’incidente verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 8 aprile, lungo la strada statale 671 nel territorio di Villa di Serio, comune in provincia di Bergamo. A perdere la vita un uomo di 52 anni. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione de L’Eco di Bergamo, il 52enne era alla guida di un furgone quando sarebbe stato colto da un malore. Il collega a bordo del mezzo avrebbe cercato di raddrizzare il volante, ma il furgone, dopo aver urtato un’auto si sarebbe schiantato all’interno della galleria Montenegrone.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivata l’equipe medica del 118 che purtroppo non ha potuto far nulla per il conducente. Il passeggero, riferisce L’Eco di Bergamo, rimasto ferito non gravemente, è stato trasportato presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale. Gli agenti si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo la statale, dove si sono registrate lunghe code.