Tosca D’Aquino in ospedale dopo un incidente: “Scandaloso”

Cosa è successo a Tosca D’Aquino? L’attrice napoletana ha avuto un brutto incidente e su Instagram aggiorna i suoi fan sull’accaduto

Colpo basso per Tosca D’Aquino, l’attrice napoletana ha avuto un incidente che potrebbe comprometterle alcuni progetti lavorativi. La donna infatti attualmente è in casa e non può muoversi, i medici le hanno spiegato che dovrà rimanere a riposo ancora per un po’. Nulla di grave, ma dopo l’accaduto è stata portata immediatamente in ospedale per alcuni controlli ed è lì che ha avuto la brutta notizia.

LEGGI ANCHE>>>Wanda Nara versione Sex & The City. Un particolare? Guardate i suoi piedi – FOTO

Tosca D’Aquino: cosa è successo all’attrice?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tosca d’aquino (@officialtoscadaquino)

LEGGI ANCHE>>>Georgina Rodriguez in bikini su instagram, sensualità e bellezza-FOTO

Secondo quanto si apprende sul profilo Instagram dell’attrice, la donna si è fatta male alla caviglia ed ora dovrà rimanere a riposo per un po’. Spunta così una foto del suo piede fasciato e un messaggio di indignazione da parte di Tosca che ringrazia il comune di Roma per non aver fatto la manutenzione adeguata alle strade della Capitale. Infatti sono piene di buche e la donna è proprio caduta in una di esse. “Voglio ringraziare il @comunediroma per questo bel regalo che mi ha fatto! – scrive – Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso! Se cadeva una vecchietta era morta! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica”. Immediatamente la foto ha fatto il giro del web e non sono mancati like e commenti da parte di persone a lei vicine o semplici fan che le hanno augurato una buona guarigione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tosca d’aquino (@officialtoscadaquino)

“Riprenditi presto, mille baci” scrive qualcuno; “Mi dispiace tesoro” aggiunge qualcun altro; anche Enrico Brignano le ha lasciato un messaggio: “No tesoro mi dispiace”. Insomma dopo il brutto evento c’è chi la supporta e non la lascia sola.