Ieri una 19enne si è gettata sotto a un treno di passaggio a Trebaseleghe, Padova. L’ultimo tragico messaggio rivolto alla famiglia: “Ho un peso nel cuore”

Sembrerebbe premeditata la scelta di togliersi la vita, da parte di una studentessa 19enne di Trebaseleghe, in provincia di Padova. Ieri mattina ha preso la sua auto e ha raggiunto la stazione ferroviaria del paese. Poi ha atteso l’arrivo di un treno e quando il convoglio è arrivato in prossimità del binario è saltata giù. Troppo tardi per frenare: per lei non c’è stato nulla da fare.

Subito sono arrivati i soccorsi ed è cominciata l’indagine sul tragico gesto. Nell’abitacolo della propria auto, la ragazza – di cui al momento ancora non è stata divulgata l’identità – ha lasciato un biglietto d’addio. Un indizio in più che fa pensare alla volontà del suicidio. Nella nota scritta, la giovane si rivolge ai parenti più stretti, manifestando tutto il suo malessere. Frasi disperate di un’anima in pena: “Non ha più senso vivere. Sento un peso nel cuore“.

Suicida sotto al treno, il biglietto d’addio: “Ho un peso nel cuore”

L’investimento mortale è accaduto alle 11:00 di mattina. Sull’incidente indaga la Polfer, polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto. Immediata l’interruzione del traffico ferroviario lungo la linea Bassano-Venezia per consentire di recuperare i resti della ragazza e di effettuare i rilievi sui binari. I passeggeri che viaggiavano sul treno investitore scesi tutti alla stazione di Trebaseleghe, e hanno proseguito il loro tragitto con un autobus.

Lo stop della circolazione ferroviaria si è protratto dalle 11:05 alle 12:45. Solo dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria è ripreso il traffico dei treni. Sono stati interessati da ritardo nove treni regionali. Otto di essi sono stati sostituiti con mezzi alternativi.

A Trebaseleghe, comune di poco meno di 13mila abitanti, è tanto il dolore e l’incredulità per una tragedia che colpisce tutta la comunità.