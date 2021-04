Tragico lutto nello sport: calciatore muore impiccato. Aperta un’inchiesta

Drammatico epilogo per Lee Collins, capitano dello Yeovil Town Football Club. Il calciatore è stato trovato impiccato nella sua stanza d’albergo: aveva 32 anni

Una morte inaspettata e per questo ancor più dolorosa, quella del calciatore inglese Lee Collins. Il 32enne capitano dello Yeovil Town Football Club è stato trovato senza vita il 31 marzo scorso. L’uomo si sarebbe impiccato nella sua stanza d’albergo poco fuori la cittadina di Yeovil, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il condizionale è d’obbligo: la polizia britannica ha aperto un’inchiesta per chiarire cosa è successo nelle sue ultime ore di vita.

Ieri c’è stato il primo aggiornamento sull’indagine: “Il 31 marzo Lee non ha partecipato all’addestramento – hanno specificato gli inquirenti – ed è stato trovato nella sua stanza, impiccato. Per il medico legale sono necessari ulteriori dichiarazioni e rapporti in merito alle circostanze della morte di Lee. L’inchiesta sarà aggiornata e ci sarà una revisione della gestione del caso entro il 7 luglio 2021“.

Lee Collins era un volto noto del calcio inglese. Molto apprezzato nel ruolo di difensore, aveva iniziato la sua carriera sportiva giocando con i Wolves, per poi passare ad altre squadre: Hereford, Port Vale, Barnsley, Shrewsbury, Northampton, Mansfield e Forest Green. Dall’arrivo allo Yeovil Town, nel 2019, aveva all’attivo 35 presenze in campionato.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi giorni hanno raggiunto la famiglia e il club calcistico. Davanti allo stadio di Yeovil c’è un continuo andirivieni di tifosi che portano fiori, candele ma anche sciarpe, gagliardetti e maglie in omaggio a Lee. Per rispetto del lutto che ha colpito la squadra e la città, la partita del Yeovil contro l’Aldershot prevista per domenica è stata rimandata.

Tutti lo ricordano con nostalgia, come l’ex compagno di squadra ai tempi della Valiants, Tom Pope: “Lee era un calciatore forte. Una garanzia per noi. Era l’organizzatore, il cuore pulsante del nostro camerino. Sono assolutamente devastato e il mio pensiero va alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Lee in questo momento”.