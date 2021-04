Selvaggia Lucarelli: il racconto della sua relazione tossica. “Sono arrivata a fare…”

Selvaggia Lucarelli ha raccontato le vicende personali legate a una sua relazione tossica risalente al passato per presentare il podcast dal titolo Proprio a me

La giornalista, blogger e personaggio televisivo Selvaggia Lucarelli si è costruita nel tempo l’immagine di una donna forte, imperturbabile e, perché no, a volte scomoda. Le sue opinioni sono spesso oggetto di confronto e riflessione; analizza i fatti più succulenti della quotidianità, dell’impatto sociale che essi hanno e lo fa con attenzione, senza mai scadere nel superficiale ma dando quell’impronta personale, non temendo di scatenare antipatia.

E’ madre di Leon, avuto con Laerte Pappalardo (figlio del cantante Adriano). Oggi ha una relazione con il food blogger Lorenzo Biagiarelli.

E’ difficile legare il suo nome a un fenomeno come quello della dipendenza affettiva. Eppure, lei stessa, tramite la diffusione di un podcast dal titolo “Proprio a me”, vuole raccontare come cadere nel vortice di una relazione tossica possa essere innescato da meccanismi subdoli, manipolatori in cui tutti possono incappare. La sua storia.

Selvaggia Lucarelli racconta cosa è arrivata a fare per un amore tossico

“Proprio a me“ è un podcast che si compone di sei episodi di 30 minuti, prodotto da Chora Media e disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker Google Podcasts e ovviamente su choramedia.com .

Viene raccontato l’amore nella sua accezione più brutta, quella fatta di dipendenza dall’altro, rapporti non basati sulla parità ma che si paragonano all’ uso di sostanze stupefacenti. Forse è sbagliato usare la “amore”, quello che sarebbe giusto sottolineare è la privazione di questo sentimento, soprattutto nei confronti di se stessi, la mancanza di forza di volontà, di reazione, in un appiattimento totale della propria personalità. Sono le relazioni tossiche.

Anche Selvaggia Lucarelli, nella presentazione del progetto, racconta a Claudia Rossi e Andrea Conti un episodio del suo passato rapportabile a queste dinamiche malate.

La giornalista ha dichiarato di aver aveuto un rapporto in passato con un uomo ossessionato dal controllo, mania che si esplicitava anche nell’ossessione per la pulizia e l’ordine in casa. “Durante il suo compleanno ho pensato di fargli un regalo che potesse in qualche modo compiacerlo, soddisfarlo” – ha detto la Lucarelli. “Era un uomo molto benestante, professionalmente arrivato. Si lamentava che la doccia avesse delle fughe nere tra un tassellino e l’altro. Costituiva l’unica cosa che non riusciva a controllare in casa sua”.

Prosegue Selvaggia Lucarelli: “Ho indossato pantaloncini, canotta e, armata di spazzolino e Viakal, mi sono messa a togliere una per una le fughe nere. E’ un racconto emblematico di come il concetto d’amore si trasformasse solo in una forma di suo compiacimento.”