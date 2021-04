Leonardo Pieraccioni e il suo nuovo amore: chi è che lo ha stregato

Leonardo Pieraccioni ha dimenticato Laura Torrisi. Ecco chi è la sua fidanzata: i due beccati insieme sul campo da tennis

Leonardo Pieraccioni ha chiuso il capitolo Laura Torrisi e guarda avanti. Una storia d’amore bella e intensa la loro, quasi da film, che ha fatto sognare molti italiani. L’incontro sul set, l’amore, la nascita della loro bambina Martina, fino a quando però qualcosa si è spezzato.

I due sono in ottimi rapporti proprio per via della figlia ma conducono ormai vite separate. E se la bella Laura si dedica a fare la mamma e all’amore per gli animali, l’attore toscano ha trovato, da diverso tempo, di nuovo l’amore. C’è una donna che lo ha stregato, che ha conosciuto nel 2018 e per la quale è stato amore a prima vista.

Sono ormai tre anni che la loro relazione va avanti in grande riservatezza ma il settimanale Oggi è riuscito finalmente a pizzicarli insieme. Vediamo chi è la bella che fa battere il cuore di Leonardo Pieraccioni.

Leonardo Pieraccioni, chi è la sua fidanzata

Si chiama Teresa Magni il nuovo amore di Leonardo Pieraccioni. La donna che è riuscito a farlo innamorare di nuovo dopo la fine della storia con Laura Torrisi. I due stanno insieme da circa tre anni ma cercano in tutti i modi di stare lontano dai riflettori.

Sono riservatissimi infatti, tanto che sui loro profili social non ci sono foto insieme, nemmeno una. Né uno scatto rubato o un riferimento uno all’altra, niente di niente. Ma ci ha pensato il settimanale Oggi a documentare alcuni loro momenti insieme mentre si allenano sul campo da tennis.

I due sono molto complici, ridono e si capisce che il legame che c’è tra di loro è speciale. Gli amici dell’attore toscano garantiscono che Teresa lo rende veramente felice. Ma chi è nello specifico il nuovo amore di Pieraccioni?

Teresa Magni ha 39 anni ed è fiorentina come il suo compagno. Anche lei è già mamma di una bambina, Anna, nata da una precedente relazione. Lavora in un negozio di parrucchieri ed è lontana dal mondo dello spettacolo. I due per il momento non vivono ancora insieme ma il rapporto va a gonfie vele e per il momento non vogliono “rovinarlo”.