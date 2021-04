Mara Venier mentre fa la spesa al supermercato. Come non l’abbiamo mai vista conquista tutti: lei è unica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier, la zia nazionale, nonostante i suoi 70 anni continua a piacere tantissimo al pubblico. Da quando è tornata alla conduzione di Domenica In è un successo dietro l’altro. La bionda e procace conduttrice con la sua verve e la sua simpatia riesce ad intrattenere la domenica pomeriggio milioni di italiani che la seguono con piacere, tra temi di attualità e spettacolo.

Lo scorso anno, in occasione del suo compleanno, si era fatta scappare, in una intervista, che molto probabilmente avrebbe lasciato la televisione per dedicarsi a suo marito Nicola Carraro e ai sui nipotini. Insomma Mara che ha sempre messo al primo posto la famiglia vorrebbe fare la moglie e la nonna a tempo pieno. A giugno la zia festeggerà 14 anni di matrimonio con il suo Nicola anche se i due stanno insieme da vent’anni.

La rivedremo dunque nella prossima stagione in tv? Questo è tutto da vedere. Del resto Mara ama anche molto il suo lavoro e la scelta per lei non sarà di certo facile. Ieri si è divertita a condividere con il suo pubblico un esilarante video della sua spesa al supermercato.

Mara Venier, il video al supermercato fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Un vero show quello messo in scena ieri al supermercato da Mara Venier. La presentatrice tra una prova e l’altra di Domenica In è andata a fare la spesa e ha documentato tutto su Instagram con un video che è stato amatissimo dai suoi follower.

Mara è una forza della natura e con la sua simpatia e spontaneità si aggira tra le corsie del market, saluta gli addetti, accenna un balletto spingendo il carrello della spesa e poi dice a tutti: “Una botta de vita”. Il riferimento è al difficile momento che stiamo vivendo nel quale anche andare a fare la spesa, uscendo di casa, può sembrarci un momento unico.

Tutti la salutano con gioia e affetto, commesse e persone comuni che fanno la spesa. Gira con gli occhiali scuri, mascherina sul viso, tuta nera, sciarpina blu a stelle, sneakers e la lista della spesa in mano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La salumiera la chiama, lei si avvicina al banco e riceve i complimenti per la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show. Saluta ancora in video e dà il buongiorno ai follower. Come sempre umile e fantastica conquista tutti, il video fa il giro del web e sfiora le 570mila visualizzazioni.