Morte Principe Filippo, Harry e Meghan tornano a Londra? Le novità. Delle fonti molto vicine, dicono che Harry vuole tornare per stare vicino alla sua nonna

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021