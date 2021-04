Elettra Lamborghini, il décolleté non dà pace: con quel top fa girare la testa- Foto

Elettra Lamborghini, nuova opinionista dell’Isola dei Famosi, mette in mostra il suo fisico esplosivo con un top e un leggins super attillati. Date anche voi un’occhiata alla stories della Lamborghini!

Che curve quelle di Elettra Lamborghini! Ancora una volta la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi usa i social per mettere in mostra il suo fisico esplosivo. La Lamborghini ha pubblicato una Stories dove indossa una tuta super attillata.

Labbra carnose e occhi magnetici, come sempre, che deliziano i tanti ammiratori che, sotto ogni post, non perdono mai l’occasione per fare complimenti e lasciare commenti: “Stupenda ❤️, Bellissima😍, scusate ma parliamone di tutta sta bellezza 🤯, TI AMO🔥, La più bella, Top 🔥❤️, Splendida 💫❤️🌟.. 😘😘, Stupenda 😍 certo che ti guardiamo amore ❤️❤️❤️, Ma sei stupenda amoree ❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍”.

Elettra Lamborghini si diverte nella veste di opinionista dell’Isola dei Famosi

In questo periodo Elettra Lamborghini è impegnata nella nuova esperienza all’Isola dei Famosi, dove le è stato affidato il ruolo di opinionista. Di recente ha anche rilasciato un’intervista dove ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova esperienza televisiva.

Ha parlato dei suoi compagni di viaggio Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, non disdegnando anche qualche complimento rivolto ad Ilary Blasi. Di Iva ha detto che sembra di conoscerla da una vita, Tommaso lo conosceva dai tempi di Riccanza, mentre della moglie di Totti ha detto: “Molto brava, è genuina, non se la tira”.

La Lamborghini ha colto anche l’occasione per svelare quali sono i suoi naufraghi preferiti. Ha fatto il nome di Miryea Stabile, che per lei è molto allegra. Ma non solo. Ha ammesso anche di adorare la timidezza di Drusilla Gucci.

Ha definito Vera Gemma molto dura, mentre ha ammesso di non aver ancora un’idea molto chiara del naufrago Beppe Braida.

Sembra proprio che intervenire nel reality nella veste di opinionista le piaccia particolarmente. Una nuova esperienza che le sta facendo avere ancora più consensi sui social. Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà il suo percorso all’Isola dei Famosi e quali sorprese ci riserverà il reality di Canale 5.