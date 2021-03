Temptation Island, conduttore messo alla porta: tutte le novità

Temptation Island 2021 si farà, ma sono previste importanti novità: ecco che cosa cambierà nella nota trasmissione di Maria De Filippi

La nota trasmissione di Maria De Filippi si farà, ma ci saranno moltissime novità a partire dalla prossima stagione. Solitamente, infatti, Temptation Island andava in onda in due tranche: la versione vip, trasmessa a luglio, era condotta da Filippo Bisciglia, mentre la versione nip, in onda a settembre, era guidata da Alessia Marcuzzi. Ad oggi, considerate le restrizioni dovute al Covid, il secondo appuntamento stagionale potrebbe saltare, con la conseguente assenza di uno dei due conduttori: chi, tra Filippo e Alessia, presenterà l’unica edizione prevista per quest’anno?

Temptation Island 2021, importanti novità: conduttore messo alla porta

Secondo il settimanale Chi ci sarà una sola edizione di #TemptationIsland in onda questa estate, versione mix nip/vip con la conduzione di Filippo Bisciglia. E la Marcuzzi? — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 31, 2021

Un’unica edizione che metterà insieme personaggi vip e non: queste sono le previsioni per la prossima edizione di Temptation Island, secondo un’indiscrezione lanciata da Alfonso Signorini. Stando alle anticipazioni, la trasmissione quest’anno farà a meno di Alessia Marcuzzi, che aveva sostituito Simona Ventura al timone della versione “vip”: l’unico appuntamento, infatti, sarebbe nelle mani dello storico conduttore Filippo Bisciglia.

Il pubblico che segue il programma da tanti anni non rimarrà dunque a bocca asciutta: l’isola dei sentimenti tornerà su Canale Cinque e continuerà a mettere alla prova i partecipanti. I fidanzati, che affronteranno una separazione di 21 giorni, convivranno rispettivamente con 12 ragazze single e 12 ragazzi single: le scintille, come da copione, sono assicurate.

Al termine dei 21 giorni, le coppie si ritrovano per decidere che cosa fare della loro storia: rimanere insieme, o uscire separati dal programma. Quest’anno, l’edizione che mescola personaggi vip e nip promette bene: il pubblico non vede l’ora di assistere alle dinamiche sentimentali dei concorrenti.