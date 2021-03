Anna Tatangelo splendente: è già estate e il LATO A è presente – FOTO

Anna Tatangelo lascia i suoi fan senza fiato con una storia su Instagram, primo piano con la mascherina ma attraente come sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Inizia la bella stagione ed è il momento di farsi trovare pronti. Il più possibile in forma fisica e mentale e sul pezzo anche per le attività lavorative, prima delle vacanze estive che mai come quest’anno serviranno per ricaricarsi dopo un anno difficile.

Lo sa molto bene Anna Tatangelo, che da come abbiamo intuito sul suo profilo Instagram è presa tra vari progetti. La cantante e showgirl ha sicuramente in serbo novità importanti per i suoi fan. Gli indizi non mancano, scopriremo a breve di che cosa si tratterà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo e l’abitudine che non si toglie: “Troppe volte al giorno…”- FOTO

Anna Tatangelo, il fascino della semplicità: sotto la mascherina la scollatura rapisce

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo, l’outing commovente: “Si, mi manca più di tutto” – FOTO

Di sicuro, la splendida cantante ciociara continua ad ammaliarci con il suo fascino. Da qualche tempo, i fan più accaniti lo sapranno, ha abbandonato la capigliatura bionda varata lo scorso anno ed è tornata al colore corvino che l’aveva sempre caratterizzata. Una scelta che forse indica una maggiore e diversa serenità, dopo periodi davvero intensi a livello professionale e personale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La storia pubblicata sul suo profilo di quest’oggi la ritrae all’interno degli studi di produzione. Come detto, scopriremo solo tra un po’ in che impresa si sta lanciando Anna, ma non possiamo assolutamente fare a meno di notare come il suo fascino sia davvero irresistibile anche con la mascherina. Il suo sguardo profondo e magnetico risalta ancora di più, ma in primo piano emerge la consueta scollatura che fa girare davvero la testa. E i fan, come sempre, vanno in delirio.