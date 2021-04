The Real Housewives Napoli: tutto su Raffaella, la signora delle perle

Viene chiamata la “signora delle perle”. Raffaella Siervo è una delle protagoniste di “The Real Housewives”, il docureality in onda in esclusiva su Discovery Plus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Siervo❤️ (@raffaellasiervo)

Capelli neri, occhi profondi e carnagione scura. Lei si definisce “selvaggia o selvatica”, Raffaella Siervo durante la prima stagione di “The Real Housewives” ha fatto di tutto per tracciare una netta linea di demarcazione tra lei e le sue “colleghe/amiche”.

LEGGI ANCHE > Al via la seconda stagione di The Real Housewives: cosa succederà

La selvaggia Raffaella, niente bisturi e solo semplicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Siervo❤️ (@raffaellasiervo)

LEGGI ANCHE > The Real Housewives Napoli, chi è Stella: tutto sulla trasgressiva signora del beauty

Raffaella Siervo, 44 anni, residente a Torre del Greco in provincia di Napoli, tra le sue amiche/colleghe si “The Real Housewives” è la meno appariscente e la più semplice.

Di le sappiamo che è nata in una famiglia che da generazioni commercializza perle e a questo, infatti, deve il suo soprannome “la signora delle perle”. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere con indirizzo filologico, la verace Raffaella ha deciso di proseguire in quella che era l’attività di famiglia.

Tra le sette partecipanti a “The Real Housewives” lei è l’unica che vive in provincia. La sua casa infatti si trova a Torre del Greco, è una villa molto elegante con piscina, campo da tennis e un agrumeto da sogno che si affaccia sul golfo di Napoli.

Anche lei, come molte delle sue “amiche”, è divorziata ed è mamma di un bambino di nome Biagio. Al momento nella sua vita però c’è l’amore, il suo compagno appare spesso nelle foto del suo profilo Instagram.

Quello che la differenzia in modo netto dalle sue “amiche” è la sua normalità, i capelli un po’ scompigliati, un filo di trucco e (da quello che possiamo intravedere) nessun ricorso al bisturi.

In una puntata della scorsa edizione Stella Giannicola ha insistito perché lei visitasse il suo centro estetico e perché facesse qualche piccolo intervento di “ringiovanimento” ma lei non ha ceduto alla seduzione dell’elisir di giovinezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Siervo❤️ (@raffaellasiervo)

Raffaella condivide una profonda amicizia con Simonetta e, forse, proprio questa cosa ha attirato l’attenzione di Maria Consiglio che detesta la “Queen di Posillipo”. Durante la scorsa edizione del programma infatti è stata al centro di un qui pro quo montato ad arte dalla simpaticissima ma spietata Maria Consiglio.