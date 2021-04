Emma Marrone, la FOTO commovente: “Mi mancate”. Delirio di like

La cantante pugliese Emma Marrone ha lanciato un commovente messaggio sui social, quanto mancano anche a lei i momenti di libertà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Con la pandemia uno dei settori sicuramente più colpiti è stato quello dello spettacolo, da oltre un anno sono bloccati concerti ed esibizioni dal vivo in teatro e nei palazzetti dello sport. La possibilità di godersi un po’ di libertà ad un concerto sembra un sogno proibito, ma Emma pochi giorni fa ci ha regalato una bellissima sorpresa: “Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani!”, ha scritto la cantante pugliese visibilmente sorpresa di poter annunciare la prossima esibizione live il 6 giugno.

Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona hanno infatti confermato che gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji&Fede ed Enrico Brignano si svolgeranno regolarmente all’interno dell’anfiteatro. Il concerto di Emma è fissato per il 6 giugno 2021 ma a seconda della capienza massima stabilita dal Governo le date potrebbero essere prolungate anche al 7 e 8.

Emma Marrone si sfoga sui social e chiede maggiore libertà: “Mi mancate tutti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Nonostante la bella notizia comunicata ai fan, la segregazione forzata in casa si fa sentire anche per Emma che non si è trattenuta dal voler comunicare ai suoi fan il proprio stato d’animo prima di dormire.

La vediamo in un selfie in bianco e nero, foto sfocata con lei in primo piano, i capelli arruffati ed i pensieri ingarbugliati che giocano ad accrescere ansie e tormenti. “E poi vorrei…Le foto con gli amici…soprattutto quelle scattate il sabato sera…in giro per locali…con il sorriso stampato sulla faccia…la musica che rimbomba e il cuore che scoppia di vita. Mi mancate tutti ❤️”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Il suo urlo è una preghiera perché questa situazione presto finisca e si possa tornare presto alla normalità, qualcuno si azzarda a scrivere un timido “Tu manchi ❤️”. Quello di Emma è un dare e avere molto apprezzato dai fan che in pochi minuti la premiano con 40mila like.