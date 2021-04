Amici 20, eliminato della quarta puntata: lacrime in casetta. Al ballottaggio sono finiti Tancredi ed Enula e ad uscire dalla scuola è stata Enula

Amici di Maria De Filippi è alla quarta puntata del serale e la gara sta entrando sempre più nel vivo. Non è facile restare nella scuola ma Maria questa sera ha cominciato la puntata dicendo ai ragazzi che ci sarebbe stato un solo eliminato a differenza delle scorse puntate che sono usciti sei concorrenti uno dietro l’altro, per un totale di due eliminazioni a puntata. Anche questa serata è andata, tra esibizioni di ballo e di canto, siamo arrivati al ballottaggio finale che ha visto Tancredi ed Enula battersi per la vittoria.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Amici 20, anche la quarta puntata è andata: l’eliminata della serata è Enula

Enula e Tancredi si sono esibiti cantando i loro inediti, poi i ragazzi sono stati mandati in casetta per evitare che uscissero spoiler dalla puntata. Momenti di panico per i due che si sono ritrovati ad un passo dall’eliminazione, alla fine di un sogno che è cominciato settimane fa nella scuola più amata d’Italia, dove i talenti riescono sempre a raggiungere il successo lavorando un po’ e facendo tanti sacrifici, ma alla fine ne vale la pena. Maria, dopo minuti di silenzio, è intervenuta in casetta e ha rivelato l’eliminazione: “Vai a casa tu Enula“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Enula, poco prima, era scoppiata in lacrime parlando con Tancredi perché temeva davvero di vedere il suo sogno finire all’improvviso. Anche se è successo proprio questo, la sua carriera proseguirà sicuramente fuori: non è la fine, ma è l’inizio di un qualcosa di bellissimo che la sta aspettando.