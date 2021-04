Barbara D’Urso e l’invito rifiutato: “Mi ha dato buca”

La D’Urso è stata rifiutata, ma da chi? La conduttrice non sta passando un bel momento e dopo la batosta le cose degenerano

Ormai è un dato di fatto: per Barbara D’Urso non è un bel momento a livello professionale e i suoi programmi non vanno. Gli ascolti sono sempre più bassi e la conduttrice deve correre ai ripari. Un evento ha poi peggiorato la situazione. La presentatrice aveva invitato in studio a Pomeriggio 5 Alex Britti e Delia Duran, ma i due non si sono presentati. La loro è stata senza dubbio una scelta insolita visto che non era mai successo prima, qual è stato il motivo?

LEGGI ANCHE>>>Enrico Brignano, il dolore continua: fondo toccato e qualcuno festeggia

La conduttrice D’Urso preoccupata: cosa è successo?

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso splendida in blu con due amiche sul divano di Domenica Live-FOTO

La conduttrice era molto preoccupata durante la diretta per non avere avuto notizie riguardo a Alex Britti e la sua compagna. “Avevamo già organizzato tutto ma Alex non risponde al telefono da stamattina, così come non risponde la sua fidanzata Delia – spiega la D’Urso ai telespettatori – Siamo preoccupati perché lui è sempre puntuale e preciso. Sono tornati da settimane dalle Maldive, ora sono in Italia ma non rispondono. Non sto scherzando”. La coppia non ha risposto per tutta la durata della puntata tanto che più volte la presentatrice è tornata sull’argomento ripetendo di essere molto agitata per questa situazione. I due però sembrano non avere avuto nessun contrattempo o almeno questo è quello che i fan hanno notato sui social. Sul profilo di Delia circa quindici ora fa è stata pubblicata una foto insieme al suo cagnolino. Invece l’attore non ha ancora postato nulla.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELIA DURAN (@deliaduran_official)

Un altro colpo basso da aggiungere alla lista per Barbara D’Urso. Prima di ieri non era mai successo un evento del genere e la conduttrice è molto delusa per quello che è accaduto.