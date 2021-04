Un Posto al Sole anticipazioni 29 aprile: Renato torna, ma ci sono problemi

Un Posto al Sole anticipazioni 29 aprile. Una denuncia inaspettata metterà in Crisi i Cantieri. Intanto Renato torna da Berlino insieme a Jimmy

I Cantieri continuano ad essere in crisi e Roberto e Franco ce la stanno mettendo tutta per salvare la situazione. Intanto arriverà una denuncia che devierà il corso delle indagini, causando uno stop piuttosto lungo per la produzione dei Cantieri.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Michele è ritornato a Napoli dopo un periodo di lontananza e ora sta cercando di recuperare il tempo perso. Dopo il licenziamento è finito in un vortice di inerzia lavorativa e Silvia comincia ad essere preoccupata per lui. Vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo ma ogni giorno le cose peggiorano e Silvia potrebbe aver bisogno di un aiuto esterno per tirare fuori Michele da questa situazione.

Intanto Renato torna da Berlino dopo il periodo trascorso lì con il piccolo Jimmy per il compleanno della nonna. Una volta tornato a Napoli, Renato percepisce la sfiducia di Giulia, Raffaele e Niko nei suoi confronti, e questa cosa lo getta sempre di più nello sconforto più totale.