Matrimonio a prima vista, qual è il cachet dei partecipanti al programma?

Ieri sera è finito l’esperimento sociale di Matrimonio a prima vista, e ora che è tutto concluso sorge spontanea la domanda: quanto guadagnano i partecipanti?

“Matrimonio a prima vista” è finito ieri sera ed è il primo programma che adotta il format tra la trasmissione televisiva e un docureality basato su di un esperimento sociale guidato da psicologi. Queste ultime due edizioni hanno catturato moltissima attenzione da parte del pubblico a casa, si tratta infatti di un format accattivante in cui sono messe davvero in gioco le emozioni più autentiche condensate però in pochissime settimane (4 per l’appunto).

In ogni stagione proposta finora sono sei i concorrenti che vengono accoppiati dagli esperti senza essersi mai visti e acconsentendo a sposarsi diventando a tutti gli effetti marito e moglie. Da lì parte la convivenza che permetterà loro di capire se sono fatto l’una per l’altra fino alla decisione finale al termine dell’esperimento in cui potranno decidere se continuare la conoscenza oppure divorziare.

Matrimonio, quanto guadagnano i concorrenti in gioco

Come detto i partecipanti al programma vivono quattro settimane insieme, a partire dal viaggio di nozze fino alla convivenza insieme che consentirà loro di capire se le unioni organizzate dagli esperti sono azzeccate oppure no.

Ognuno di loro inoltre ha la possibilità di divorziare entro i 6 mesi dalle nozze. Una curiosità che si stanno chiedendo in molti in queste ore dopo la conclusione dell’ultima stagione che ha visto solo Martina e Francesco proseguire con il matrimonio, è a quanto ammonta il cachet dei partecipanti.

Ha risposto a questa domanda qualche mese fa una ex concorrente di MAPV 2020, ovvero Giorgia Pantini, che intervistata sull’argomento ha spiegato che non è pagato nessun compenso o rimborso, anzi sono loro a dover pagare tutte le trasferte a Milano o a Roma per incontrare gli esperti, anche durante i provini iniziali.

L’unica cosa che è concessa loro sono gli abiti da sposa, che però sono in affitto, ed il viaggio di nozze organizzato. Ovviamente ogni singolo concorrente porta a casa maggiore visibilità sui social come effetto collaterale alla loro partecipazione televisiva.