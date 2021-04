L’attrice Laura Torrisi, dopo l’intervento chirurgico di dicembre, è stata nuovamente ricoverata in ospedale per un nuovo intervento.

Laura Torrisi è senza ombra di dubbio una delle attrici più amate dell’intero panorama italiano. La 41enne ha fin da subito stregato i suoi ammiratori con la sua bellezza incredibile e la sua sensualità devastante. La classe 1979 utilizza molto i social network e spesso condivide fotografie in cui mette in mostra il suo fascino e le sue forme da urlo.

La Torrisi, tuttavia, non sta vivendo un bel momento: stando al post che ha scritto su Instagram, la nativa di Catania è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un nuovo intervento. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha da qualche anno un problema all’utero.

Laura Torrisi di nuovo in ospedale per un’operazione

Laura ha annunciato sui social network il suo nuovo ricovero in ospedale. La 41enne deve sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per il problema che soffre: l’endemetriosi(una patologia dell’utero). “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo”, si legge nel post che ha pubblicato online.

La Torrisi sta affrontando sicuramente un momento non facile ma ha già ricevuto la solidarietà dei tantissimi followers. I suoi seguaci amano commentare le sue bellissime fotografie, e anche questa volta hanno mostrato la loro vicinanza alla splendida attrice.

Tantissimi Vip hanno commentato lo scatto di Laura: da Elisabetta Gregoraci a Melissa Santa, passando per Costanza Caracciolo e tanti altri. L’ex marito Leonardo Pieraccioni, invece, non ha ancora postato nulla.