Lol, l’incidente pazzesco durante le riprese. Cosa è successo davvero a un protagonista

Lol, una delle protagoniste ha rischiato un infortunio serio durante le riprese: parte della scena tagliata è presente nel lavoro finale.

‘Lol-Chi ride è fuori’ ha avuto un successo incredibile: come confermato da Nicole Morgati, il responsabile delle produzioni originali italiane di Amazon Studios, il programma condotto da Fedez e da Mara Maionchi è stato il contenuto più visto di sempre su Prime Video. Tutti aspettano con trepidazione la seconda stagione: i vertici hanno già svelato che si farà con alta probabilità.

Prima di concentrarci sul futuro, diversi retroscena della prima edizione stanno comunque deliziando i telespettatori. Una protagonista del noto format, ad esempio, ha avuto un incidente proprio durante le riprese: la scena è stata tagliata ma il suo “infortunio” è visibile in una piccola parte di una scena che è stata invece messa.

Lol, piccolo infortunio durante le riprese per una protagonista del programma

Lol chi ride è fuori continua a far parlare di sé. Lo show è stato un successo e ha collezionato numeri incredibili anche sui social network. I retroscena e gli aneddoti che ancora oggi fuoriescono sono molto interessanti e succulenti. Katia Follessa ha rilasciato alcune dichiarazioni molto particolari in cui ha svelato il suo piccolo infortunio giunto proprio durante le riprese.

“Non si è visto nel montaggio”, ha spiegato la Follessa a ‘Lol, chi ride è fuori| After show’. Quando Ciro ha preso in braccio la nota comica, la schiena di quest’ultima ha letteralmente fatto crac. La 45enne ha alcuni problemi ad una costola e ha sentito un dolore molto forte per almeno due giorni.

La scena in cui lei si è infortunata è stata ovviamente tagliata, ma un piccolo estratto è stato comunque trasmesso. La Follessa, nell’attimo in cui è stata sollevata, esclama proprio di avere una costola incrinata.