Esonero Gattuso, Il Napoli ha deciso chi sarà il prossimo allenatore

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Napoli e Gennaro Gattuso si diranno addio al termine della stagione: le ultime sul sostituto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Il Napoli ha vissuto una stagione davvero complicata. Gli azzurri sono usciti subito dalla fase finale dell’Europa League perdendo contro il modesto Getafe; hanno perso la finale di Supercoppa contro la Juventus; sono stati sconfitti dall’Atalanta nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia. In campionato le cose non sono andate meglio: i partenopei non hanno mai lottato per lo scudetto e soltanto adesso sono rientrati nella lotta per la qualificazione per la prossima Champions League.

Il Napoli si trova al momento al terzo posto in classifica con gli stessi punti di Milan e Juventus. Il periodo peggiore per la squadra campana è stato sicuramente lo scorso inverno: tra dicembre e febbraio sono arrivate sconfitte cocenti. Gennaro Gattuso, fin dall’inizio della stagione, è stato messo in discussione: il suo futuro non è chiaro ma con molta probabilità sarà addio con il Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Esonero Fonseca, il nome per la panchina: sorpresa incredibile

Esonero Gattuso: il futuro per la panchina del Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

LEGGI ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sono sempre più distanti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il patron azzurro è fortemente convinto della sua decisione di cambiare tecnico. Il periodo buio tra dicembre e febbraio e qualche errore di troppo del tecnico calabrese hanno spinto il presidente ad avviare contatti.

Da giorni ormai circola soltanto un nome con insistenza: quello di Luciano Spalletti. L’allenatore ex Roma e Zenit è stato accostato già dopo l’esonero di Carlo Ancelotti al club azzurro. Al termine della stagione, in serie A sono previsti tantissimi cambiamenti: la Roma saluterà Fonseca dopo i risultati disastrosi di questo campionato e anche la Juventus potrebbe non confermare Andrea Pirlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Tralasciando tutti questi rumors, Gennaro Gattuso ha ancora un lavoro importante da portare al termine. La sua squadra si è ritrovata e ha finalmente raggiunto le prime posizioni della classifica. La qualificazione alla prossima Champions League è troppo importante, soprattutto dal punto di vista economico, per il club partenopeo.